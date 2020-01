Ekstraordinært. Vanvittigt. Utroligt.

Fodboldverdenen er på den anden ende, efter den norske teenagesensation Erling Breau Haaland fik den perfekte start på sin Bundesligakarriere med et hattrick på kun 23 minutter.

Han var dermed stærkt medvirkende til, at Dortmund vendte 1-3 til 5-3 i lørdagens opgør mod Augsburg.

Den fornemme indtræden i en af verdens største ligaer er i den grad blevet bemærket, og reaktionerne på nettet er væltet ind ovenpå det imponerende hattrick:

'Erling Haaland kom ind efter 56 minutter i sin Dortmund-debut. De var bagud 3-1. 23 minutter senere scorer han sit tredje mål, og der står nu 5-3. Ekstraordinært,' skriver den tidligere fodboldstjerne og nuværende tv-vært Gary Lineker på Twitter.

Dortmund-fans har dermed rigtig god grund til at slikke sig om munden over deres nyinkøb, der altså imponerede fra første spark.

Det vækker naturligvis også stor begejstring i det norske, hvor medierne er på den anden ende over deres unge fænomen.

Den norske journalist Jonas Giæver giver et rimelig retvisende billede af, hvor glade de er for ham:

Playing Erling Braut Haaland is football’s equivalent of using cheat codes in a PlayStation game. — Jonas Giæver (@CheGiaevara) January 18, 2020

'At sætte Erling Braut Haaland ind er fodboldens svar på at bruge snydekoder i et Playstation-spil.'

De tyske medier er også dybt imponeret over ligaens nye stjerneskud, og eksempelvis kalder tyske Bild Haaland for 'frelseren'.

Roserne til den tidligere RB Leipzig er selvsagt rigtig, rigtig mange, men der er også et hav af dem, der i stedet ser det som den perfekte mulighed for at være kreative og humoristiske.

Herunder har vi samlet nogle af de lidt mere farverige reaktioner på Haalands debut:

What Haaland did to Augsburg today! #BVB pic.twitter.com/4BgP9Au6um — Niko (@TheeNick84) January 18, 2020

Norge lige nu #håland pic.twitter.com/pPMLetPKWO — Laurits Lyck (@LLyck) January 18, 2020

Manchester United fans after hearing Haaland scored a hat trick for Dortmund in less than 25 minutespic.twitter.com/K1OeRt6wku — IZY (@izybaby01) January 18, 2020

Haaland hat-trick in 20 minutes after coming on as a second half sub? pic.twitter.com/yfbgXourBA — Owusu Brempong (@Kwaminho) January 18, 2020