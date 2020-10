Son Heung-min og Harry Kane sørgede for 3-0 på et kvarter, men West Ham fik et point på sindssygt comeback.

15 minutter. Tre skud på mål. 3-0 på måltavlen. Og så alligevel kun ét point.

Pierre-Emile Højbjerg og Tottenham udviste ekstrem effektivitet fra start i London-derbyet mod West Ham, men en katastrofal afslutning på kampen kostede to point, da West scorede tre gange på ti minutter.

Som ved flere lejligheder i denne sæson var det duoen Son Heung-min og Harry Kane, der martrede modstandernes defensiv fra start.

Der var kun spillet 45 sekunder, da Kane fandt Son på kanten. Han rykkede ind i banen, tog et træk forbi sin oppasser og lagde let bolden ind ved fjerneste stolpe.

Syv minutter senere byttede de to spillere roller. Son afleverede til Kane på kanten af feltet, hvor han efter et par hurtige og fikse træk klappede bolden ind ved nærmeste stolperod.

Og Kane var ikke færdig. Bedst som stadionuret rundede et kvarter, smed venstrebacken Sergio Reguilon et perfekt indlæg ind i panden på Kane, som kunne heade et tidligt søm i West Ham-kisten.

Man sad med fornemmelse af, at det kunne blive en rigtig grim oplevelse for gæsterne, men til West Hams held virkede det til, at Tottenham tog toppen af måljagten og lagde lidt mere vægt på ikke at indkassere en reducering.

Den taktik virkede i lang tid. Tottenham var tættere på 4-0 end West Ham på en reducering, men i kampens sidste ti minutter gik det helt galt for José Mourinhos tropper.

Otte minutter før tid lykkedes det West Ham at pynte på måltavlen ved Fabian Balbuena på hovedstød. Og da Davinson Sánchez tre minutter senere lavede selvmål, lurede katastrofen for Tottenham og comebacket for West Ham.

Tottenham havde i 72. minut givet comeback til den hjemvendte søn Gareth Bale, som i sidste minut kom igennem og kunne lukke kampen. Men han sparkede forbi.

Det gjorde Manuel Lanzini til gengæld ikke i fire minutters overtid.

Bolden blev sendt ud af Tottenham-feltet, men fra omkring 20 meters afstand hamrede Lanzini bolden helt op i krydset og fuldendte gæsternes vanvittige comeback.

/ritzau/