SØREN HANGHØJ, BTs fodboldkommentator

Vanvid og vantro.

To ord, man skal spare på. Men to ord, der nærmest ikke dækker det forrykte drama det var, da Brøndby efter alt at dømme smed et dansk mesterskab på fem absurde minutter i udkanten af Horsens

Brøndby snublede. Og tabte efter alt at dømme mesterskabet. Det gik så godt – indtil det gik så galt.

Nu er det næsten umuligt at se guldet lande andre steder end i FC Midtjylland. Brøndby havde guldet mellem hænderne, men slap taget på vanvittige fem minutter.

Det burde ikke kunne ske. Et minut før tid havde Brøndby en 2-0-føring i hus. En føring grundlagt på 67 forløsende og fantastiske sekunder. Men de smed det hele væk. På fem lige så fantastiske minutter.

Fem minutter inde i dommerens overtid skete det, der for Brøndby ikke måtte ske. Udligningen til 2-2 kom. Præcis som man havde på fornemmelsen, den ville, efter Horsens i de døende sekunder af den ordinære spilletid havde reduceret.

’Jeg har aldrig set noget så vanvittigt’, skreg min sidemand, da det hele var fordi. Og det er i den kategori, vi var fredag aften.

Allerede før kick off i Parken og Horsens var jeg overbevist om, at holdet der sad på førstepladsen efter de to kampe fredag aften, også hæver DM-trofæet på den anden side af weekenden. Det holder jeg fast i. For både Brøndby og FC Midtjylland var dagens opgør den ultimative eksamen. For FCM på grund af sværhedsgraden af deres test mod FC København contra mandagens hjemmekamp mod AC Horsens. For Brøndby på grund af det enorme mentale pres fra både omgivelserne og et omklædningsrum, en trænerstab og en administration, der troede de skulle fejre mesterskabet allerede i mandags - men blev ramt af et nederlag og en ny virkelighed.

Indtil fem minutter inde i overtiden i Horsens var jeg derfor overbevist om, at Brøndby på mandag ville hæve mesterskabstrofæet og ende 13 års mesterskabstørke. Nu er jeg næsten ikke i tvivl om, at guldet havner i Herning. FCM lader ikke en mulighed som denne glide sig af hænde. Og samtidig kan det blive noget nær umuligt for Brøndby at rejse sig fra det, der er en af de største skuffelser i klubbens historie.

Brøndby faldt over den snubletråd, som kampen i Horsens var. De var over tråden med halvandet ben, selv om de i flere omgange havde snoren viklet rundt om benet og var ved at falde i den flere gange. Men til sidst drattede de om. Opgaven i Horsens var den altafgørende mentale test for vestegnsklubben. Efter nederlaget i mandags til FC Midtjylland, efter guldmedaljerne var blevet hevet ud af munden på dem lige som de skulle til at bide i metallet – og efter mesterskabskonkurrentens flotte sejr i Parken, havde placeret en pistol for den blå-gule pande. En pistol, der kun kunne fjernes med en sejr og tre point.

Ville Brøndby knække under vægten fra det store pres – eller kunne skuldrene bære det tungeste åg? Det var det store spørgsmål inden en af de vildeste kampe, jeg kan huske at have overværet på et dansk stadion. Skuldrene kunne ikke bære – og pistolen blev fyret af.

Derfor står Brøndby nu midt i en skuffelse af enorme dimensioner – mens FC Midtjylland på mandag efter alt at dømme står med et dansk mesterskab.