En fodboldtilskuer eller voldsmand, om man vil, til søndagens FA-cupkamp mellem Nottingham Forest og Leicester er blevet anholdt.

Det oplyser engelsk politi til flere engelske medier.

Tossen, som han vel ret beset er, løb efter en scoring fra hjemmeholdet Nottingham Forest ind på banen og slog ganske enkelt Keinan Davis i hovedet, da han stod og jublede med sine holdkammerater.

Det gjorde Leicester-tilhængeren i første halvleg, da hjemmeholdet højst overraskende kom foran med 3-0 ved Joe Worrall.

Heldigvis reagerede sikkerhedsvagterne hurtigt, og kort efter blev voldsmanden anholdt.

Leicester har efter kampen meddelt, at han er blevet bandlyst fra at komme til klubbens kampe fremover. Og det er for resten af livet.

»Klubben er rystet over denne opførsel og undskylder over for Nottingham Forest og dens spillere, hvis sikkerhed blev kompromitteret. Vi bifalder den hurtige handling, som City Grounds sikkerhedsfolk skred til for at pågribe den involverede person, som vil blive underlagt livstidsforbud til alle Leicester City-kampe hjemme og ude,« skriver Kasper Schmeichel og Jannik Vestergaards klub.

Nottingham Forest slog Leicester ud med 4-1.

Leicester havde 4.000 fans med til kampen. En af dem tabte hovedet fuldstændig.