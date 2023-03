Lyt til artiklen

Lionel Messi må simpelthen være dødtræt af det.

For uanset, hvor den argentinske superstjerne tager hen, opstår der kaos. Vanvittigt kaos.

Seneste eksempel kommer fra Paris Saint-Germain-spillerens hjemland, da VM-guldvinderen mandag aften lokal tid tog på restaurant i storbyen Buenos Aires.

Her prøvede det argentinske fodboldfænomen lige at se, om han kunne snige ud i offentligheden, uden at det blev bemærket af alt for mange mennesker.

Selv restaurant-perosnalet kunne ikke lade være med at tage billeder af Lionel Messi.

Problemet var bare, at det kunne han ikke. På ingen måde, faktisk.

For da først byens fanatiske fodboldfans fik nys om, at Lionel Messi var ude at spise på Don Julio sammen med familien, valfartede flere hundrede ellevilde argentinere til restauranten for at få et glimt af landsholdsanføreren, skriver CBS Sport.

Og derfor fik Messi da også politieskorte, da han nærmest måtte flygte fra stedet.

Det viser adskillige videoer, der florerer på de sociale medier, og som du kan se et eksempel på nederst i artiklen.

Her kan man se, hvordan verdensstjernen er tæt på at blive mast af den enorme folkemængde, mens politiet forsøger at få ham i sikkerhed.

Ifølge mediet kunne Lionel Messi dog ikke forlade restauranten før midt om natten, da politieskorten ikke var fremme før.

Det er første gang siden VM-triumfen, at Lionel Messi og resten af Argentina-mandskabet skal i kamp, når Panama kommer på besøg i forbindelse med en venskabskamp torsdag.