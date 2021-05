Du husker måske hans skaldede isse.

Eller det kys, som hans franske landsholdkollega Laurent Blanc plantede på hans hoved for held under VM i 1998, hvor Frankrig blev verdensmestre.

Jo, Fabien Barthez var en markant skikkelse i fransk fodbold igennem mange år.

For det franske landshold vogtede han buret i 87 kampe og kan kalde sig både verdensmester og europamester. På klubplan huskes han blandt andet for sin tid i Manchester United under manager Alex Ferguson.

Blanc og Barthez' ritual er en del af fransk fodboldhistorie. Foto: PHILIPPE HUGUEN

Men siden fodboldkarrieren sluttede i 2007 for den 49-årige Barthez, har han foretaget et markant karriereskifte.

Allerede året efter begyndte han nemlig at køre racerløb som professionel, og siden tog det fart for franskmanden. Lige nu forbereder han sin deltagelse i sit fjerde Le Mans-køb.

»Jeg har altid været fascineret af motorsport – også da jeg spillede fodbold. Det har altid begejstret mig. Jeg ville gerne forstå, hvordan det er at sidde i bilen. Jeg måtte vente, indtil jeg var færdig som professionel fodboldspiller,« siger han ifølge The Sun om sin motorsportskarriere og fortsætter:

»Og det er ikke som fodbold. For du kan stadig være god, når du er 35 år gammel, hvilket var den alder, jeg havde, da jeg stoppede med fodbold,« lyder det.

Fabien Barthez (tv.) har byttet målmandshandskerne ud med kørehandsker. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

Barthez nåede i sin aktive fodboldkarriere at blive både fransk og engelsk mester.

Og han kan også skrive Champions League-vinder på cv'et, der tæller klubberne Toulouse, Marseille, Monaco, Manchester United og Nantes.