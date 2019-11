Hvis du vandt 1,4 milliarder i Lotto, har du nok en idé eller to til, hvad nogle af pengene skulle bruges til.

Det har 71-årig Colin Weir i hvert fald haft, siden han i 2011 vandt den kæmpe milliongevinst, og nu har han så købt aktiemajoriteten i sit absolutte favorithold.

Partick Thistle FC - en skotsk fodboldklub fra den næstbedste række - er navnet på klubben, og dermed kunne skotten opfylde en livslang drøm, da han i dag ejer 55 procent af klubben.

Indtil videre har han allerede investeret 22 millioner kroner i klubben, der blandt andet er gået til et spritnyt ungdomsakademi og til at opbygge et ungdomsakademi.

Det skriver engelske BBC.

Men Colin Weir har ikke tænkt sig at holde fast i sit ejerskab særligt længe. Han har nemlig planer om at om give ejerskabet væk, så det allerede fra næste år er 100 procent fandrevet.

Det sker, efter der tilbage i august var rygter om at et udenlandsk konsortium ville overtage Patrick Thustle FC. Det ville den rige skotte ikke tillade og købte derfor størstedelen af aktierne.

»Thistle for Ever (fandrevet organisation red.) kom med idéen om en fanejet klub som en reel mulighed, men alt er sket hurtigere, end nogen havde forestillet sig. Derfor har jeg tilbudt, at fansene kan få tre-fire måneder til at få alting på plads, inden de får aktierne,« siger Colin Weir i en udtalelse ifølge BBC.

Colin Weir forsikrer samtidig, at han vil yde en stor økonomisk forpligtelse, at de mange fans, der vil eje klubben, ikke skal tilbagebetale det mindste.

Det var tilbage i 2011, at det arbejdsløse ægtepar Colin og Chris Wier fra Skotland vandt 1,4 milliarder kroner i EuroMillion.

I april i år meddelte parret så, at de efter 38 års ægteskab skulle skilles.

Partick Thistle FC ligger lige nu i bunden af den næstbedste skotske række.