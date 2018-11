Holland melder sig så småt tilbage i toppen af europæisk fodbold efter gruppesejr i Nations League.

Efter to missede slutrunder i træk fik hollandsk fodbold lidt tiltrængt succes, da det mandag aften lykkedes at tage sejren i gruppe A i det øverste lag i den nye turnering Nations League.

Det skete, da hollænderne vendte 0-2 til 2-2 ude mod Tyskland og dermed lige nøjagtig sluttede over Frankrig i tabellen.

Og resultatet kom på baggrund af god fight, mener anfører Virgil van Dijk.

- Det her er belønningen for vores hårde arbejde, siger Liverpool-forsvareren, der var manden bag den sene 2-2-udligning.

- Det var godt at få udligningen og kvalificere os, siger han med henvisning til kvalifikationen til Nations League-semifinalerne i sommeren 2019.

Holland var kommet bagud i mandagens opgør efter scoringer fra Timo Werner og Leroy Sané i første halvleg.

I anden halvleg lykkedes det for hollænderne at udligne med scoringer i 85. og 90. minut af Quincy Promes og Virgil van Dijk.

- Efter en beskeden første halvleg ville vi gerne komme stærkere ud efter pausen. Vi viste karakter, lyder det fra Virgil van Dijk.

Han tilføjer samtidig, at EM i 2020 er det ultimative mål.

- Det er fantastisk, hvis vi kan vinde Nations League, men vi vil alle sikre, at vi kommer med til EM, og at vi gør det godt der og gør vores land stolt, siger den 27-årige forsvarsspiller.

Hollands landstræner, Ronald Koeman, hylder sit hold efter gruppesejren.

- Det var svært for os. Tyskland var skarpere og hurtigere i første halvleg. Men vi kæmpede os tilbage i anden halvleg.

- Der var ingen, der forventede, at Holland ville vinde gruppen. Selvfølgelig ønskede vi ikke at rykke ned i B-ligaen, men at vinde gruppen virkede som en drøm, siger den hollandske landstræner.

/ritzau/