Dem, der kan huske Mark van Bommel på en fodboldbane ved, at han var en hård hund.

Den defensive midtbanespiller var ikke bange for at save sine modstandere inde på græstæppet med sin aggressive facon og spillestil. Men faktisk erkender han nu, at han har været bange for en spiller. Endda én, der stadigvæk er aktiv.

Navnet på ham er Zlatan Ibrahimovic.

I et interview med podcasten Bild Phrasenmäher indrømmer han, at han har frygtet svenskeren. Især under en kamp i 2010, hvor de to spillede på hver sit hold.

Zlatan Ibrahimovic (Tv.) og Mark van Bommel nåede at spille sammen i halvandet år. Foto: Olivier MORIN Vis mere Zlatan Ibrahimovic (Tv.) og Mark van Bommel nåede at spille sammen i halvandet år. Foto: Olivier MORIN

»Det var i pausen, at jeg fortalte det her til mine holdkammerater: 'Drenge, I må hjælpe mig, for han kommer til at sparke mig ned, når bolden ikke er i nærheden,« forklarer den hollandske bulldog.

»Selv jeg var bange for ham.«

Senere i karrieren blev de to spillere dog kollegaer i AC Milan. Van Bommel skiftede fra Bayern München til den italienske storklub i januar 2011 og faktisk var Zlatan en af de, der var begrejstrede for at få van Bommel til klubben.

»Galliani, som dengang var præsident for AC Milan, spurgte Zlatan, hvad han tænkte om mig. Og så svarede han: 'Køb ham. Han er god for vores hold. det er en spiller, som er ubehagelig for modstanderen. Jeg vil hellere spille med ham end mod ham,'« siger Mark van Bommel.

De to nåede at spille sammen i AC Milan i halvandet år. I sommeren 2012 forlod de begge klubben: Zlatan Ibrahimovic drog til franske Paris Saint-Germain, mens van Bommel skiftede til PSV Eindhoven.