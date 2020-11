»Det er meget simpelt. De spiller dårligt.«

Sådan lyder den nådesløse kritk fra den hollandske stjerne Marco van Basten, og den er ikke rettet mod hvem som helst. Han er nemlig ude efter Lionel Messi og Antoine Griezmann.

Det fortæller han i et interview med Ziggo Sport.

Lionel Messi og Antoine Griezmanns ti mål og fem assists tilsammen i 22 kampe imponerer langtfra den tidligere angriber, der ikke er bange for at lange hårdt ud efter de to verdensstjerner.

»Messi og Griezmann spiller som en flok konditorer,« forklarer van Basten med henvisning til, at de to spillere ingen idé har om, hvad de har gang i på banen.

Men sandheden er også, at opmærksomheden har ligget alle andre steder end på banen på det seneste for Lionel Messi og Antoine Griezmann.

I medierne har der været meget snak om det anstrengte forhold mellem de to stjerner. Senest da franskmandens tidligere agent kastede med mudder mod Messi-lejren.

Siden da har Griezmann dog forsøgt at redde trådene ud.

»Messi er ikke glad for situationen i Barcelona og omkring klubben. Så har der været det her rod med Griezmann. Det er en ophobning af flere ting. Vi ser ikke den person, som vi kendte,« mener Marco van Basten.

Man kan vel ikke kalde det en hemmelighed, at forholdet mellem Lionel Messi og Barcelona har været anstrengt de seneste måneder.

Argentineren er blevet rygtet væk ad flere omgange, og den ene potentielle destination lader til at være Manchester City, der er klar til at tilbyde ham en helt vild kontrakt.

Marco van Bastens kritik af Messi og Griezmann kommer i en periode, hvor det kører for deres angrebskonkurrent, danske Martin Braithwaite.

Tirsdag scorede han to mål og lagde op til et tredje i Champions League-sejren over Dynamo Kiev.

FC Barcelona vandt 4-0 på udebane.