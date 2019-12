Marco van Basten er blevet flået ud af computerspillet FIFA.

Det meddeler spilgiganten EA Sports til sine brugere.

'Vi er opmærksomme på de nylige kommentarer fra Marco van Basten. Vi forventer, at vores forpligtelse til lighed og mangfoldighed opretholdes i vores spil. Derfor har vi suspenderet Marco van Basten,' lyder det fra EA Sports.

Den tidligere hollandske fodboldsspiller, der tre gange vandt Ballon d'Or, har hidtil været med i FIFA 20 som et såkaldt 'ikon'. Det vil sige en tidligere spiller, man kan vælge til sit hold på lige fod med nuværende spillere.

Suspenderingen kommer, efter at den tidligere Marco van Basten for nylig blev afsløret i at sige den nazistiske hilsen 'sieg heil' på direkte tv.

Det skete efter en kamp mellem Ajax Amsterdam og Heracles - rettet mod den tyske træner, Frank Wormuth, fra sidstnævnte hold.

Bemærkningen medførte stor forargelse, og Marco van Basten har siden været ude og undskylde.

»Livet er som fodbold: Nogle gange scorer man, nogle gange skyder man forbi. Men hvis man skyder forbi, betyder det ikke, at man er en dårlig person,« har han blandt andet sagt.

Nazi-hilsenen betød dog, at hovedpersonen hurtigt blev suspenderet fra sin rolle som tv-ekspert hos Fox Sports. Han har også fået frataget sin løn i perioden, og den bliver i stedet doneret til 'Det hollandske institut for krigsdokumentation'.

Han vender dog tilbage til skærmen 7. december, har tv-stationens hollandske afdeling meddelt.

Nu er Marco van Basten så også suspenderet fra FIFA-spillet.

Det er endnu uvist, hvor længe suspenderingen fra det populære fodboldspiller kommer til at gælde.