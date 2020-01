Tiden som cheftræner i FC Barcelona har været intens, skriver Ernesto Valverde i et brev til klubbens fans.

Ernesto Valverde omtaler sine to et halvt år som cheftræner i FC Barcelona som intense.

Det gør han i et brev, som er blevet lagt ud på den spanske fodboldklubs hjemmeside.

- I min tid har jeg kunnet nyde glædelige øjeblikke, hvor jeg har fejret sejre og trofæer, mens andre har været hårde og svære, skriver han blandt andet i brevet.

- Alligevel vil jeg gerne fremhæve mine oplevelser med fansene og den kærlighed, som er blevet vist mod mig i min tid som træner.

Mandag overtog den tidligere Real Betis-træner Quique Setien posten som cheftræner for Lionel Messi, Luis Suarez og de andre stjerner i FC Barcelona.

Det skete, efter at Ernesto Valverde og klubben kort forinden havde ophævet samarbejdet.

I brevet har Valverde også fundet plads til at takke blandt andre klubpræsidenten, spillere og medarbejdere i den spanske storklub og samtidig sende en hilsen til sin arvtager.

- Fra i dag af ønsker jeg dem alt det bedste i verden - også til den nye træner Quique Setien.

I Barcelona kan Setien forvente at være under et stort pres for at levere fra første dag.

Resultaterne har på mange måder været med den nu afskedigede Valverde. Han vandt således mesterskabet i sine to hele sæsoner for Barcelona, der aktuelt fører Primera Division og er i spil til endnu en titel.

Den 55-årige spanier har desuden ført catalanerne til en spansk pokaltitel og en Super Cup-titel.

Til gengæld nåede Valverde ikke at få den store europæiske succes med Barcelona, hvis selvforståelse er altid at være med helt fremme i Champions League.

Valverdes sidste kamp i spidsen blev Super Cup-nederlaget på 2-3 til Atlético Madrid i sidste uge.

/ritzau/