Nicolai Vallys forlod i sidste uge landsholdslejren med en småskade, men var igen klar til at spille kamp, da Brøndby tog til Aarhus og slog AGF med 3-0.

Og det var egentlig meningen, at han skulle have spillet hele kampen, men mod slutningen af opgøret besluttede han at lave om på Jesper Sørensens beslutning om at skifte Mathias Kvistgaarden ud med Oscar Scwartau og selv blive udskiftet, og det gav lidt forvirring.

»Han er aldrig til at blive klog på, Vallys. Men det er jo sådan, det er. Det er også det, der sker for modstanderne, kan vi se. De bliver heller aldrig helt kloge på ham, kan vi se,« siger Jesper Sørensen og tilføjer:

»Han syntes, at han kunne mærke noget og har haft noget småproblematik i lysken, og så siger han, at han gerne vil ud, og der kommer lidt småforvirring omkring det, men Schwartau kunne godt gå ind og løse opgaverne alligevel, så det var fint.«

Brøndbys Nicilai Vallys jubler, efter han har scoret til 0-3 under superligakampen mellem AGF og Brøndby IF i Aarhus søndag den 17. september 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Brøndbys Nicilai Vallys jubler, efter han har scoret til 0-3 under superligakampen mellem AGF og Brøndby IF i Aarhus søndag den 17. september 2023. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Offensivspilleren forklarede, at han ikke ville tage nogen risiko med så stor en føring og en mand i overtal efter Bailey Peacock-Farrells udvisning.

»Vi havde ikke flere udskiftninger, så jeg tænkte, hvorfor egentlig ikke bare tage mig ud. Jeg ville selvfølgelig gerne have spillet videre, men nu har jeg haft lidt. Mine tanker var bare, at nu var vi foran 3-0, og kampen var mere eller mindre lukket,« siger han og tilføjer:

»Jeg tænker, at det var meget normalt, at jeg tog en hurtig vurdering, da jeg kunne se, at vi ikke havde flere udskiftninger. Så ville jeg ikke risikere noget, og det var træneren enig i.«

Nicolai Vallys kom igen på måltavlen, da han lukkede kampen til 3-0, og med sejren er Brøndby nummer to i Superligaen med kun et point op til førerholdet fra FC København.

»Jeg synes, det var en god præstation. Det var rigtig godt i dag. Jeg synes, vi ser gode ud og leverer igen en rigtig god indsats. Forklaringen er vel, at vi har spillet sammen i længere tid og har fået styr på vores hold,« siger han og negligerer, at netop de to hold ligger side om side inden derbyet næste weekend.

»Det spekulerer vi ikke så meget i. Nu tager vi en kamp ad gangen, og på søndag venter der en enormt vigtig kamp. Det er en stor kamp i Superligaen.«