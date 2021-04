Selv om Juan Cala er blevet frikendt for racisme af La Liga, fastholder Mouctar Diakhaby anklagen.

La Ligas afgørelse i sagen om påstået racisme i fodboldkampen mellem Cadiz og Valencia får ikke Mouctar Diakhaby til at opgive ævred.

Valencia-spilleren fastholder, at Cadiz-spilleren Juan Cala ytrede sig racistisk i opgøret.

»Undersøgelsen er stadig i gang,« siger han ifølge AFP til den franske radiostation RMC.

»Juan Cala er ikke blevet renset endnu.«

Ifølge Diakhaby brugte Cala et racistisk udtryk over for forsvarsspilleren i ligakampen mellem holdene 4. april.

Diakhaby og resten af Valencia-spillerne forlod banen i protest, men vendte tilbage på banen og gjorde kampen færdig med et 1-2-nederlag til følge.

Siden har Juan Cala afvist anklagerne, og han blev fredag frikendt af La Liga.

La Liga oplyste, at man havde gransket både video og lyd fra kampen, men at man altså ikke havde fundet noget, der pegede på, at Juan Cala havde ytret sig racistisk.

Men her stopper sagen ikke ifølge Mouctar Diakhaby.

»Vi skal stadig forklare os for forbundets dommer,« siger han med henvisning til Det Spanske Fodboldforbund.

»La Liga siger, at de ikke har fundet noget, men forbundet kigger på det,« siger han.

