Den spanske storklub er fortsat uden sejr i Champions Leagues gruppespil. Tirsdag blev det 1-1 mod Young Boys.

Bern. Valencia kan få svært ved at indhente Juventus og Manchester United i jagten på at nå forårets ottendedelsfinaler i Champions League.

Tirsdag måtte den spanske storklub nøjes med 1-1 på udebane mod schweiziske Young Boys i den første af to direkte dueller mellem gruppens foreløbig svageste hold.

Det så ellers lovende ud for Valencia midtvejs i første halvleg, da Michy Batshuayi bragte de spanske gæster foran med 1-0.

Belgieren, der er udlejet fra Chelsea, modtog en stikning fra Carlos Soler, trak forbi hjemmeholdets keeper og lagde bolden ind i det tomme mål.

Anden halvleg startede med et voldsomt pres ned mod gæsternes mål på det hurtige kunstgræs i Bern.

Efter ti minutter forivrede Daniel Parejo sig og kom for sent med en tackling, hvilket gav Young Boys et straffespark. Det blev sikkert udnyttet af Guillaume Hoarau, der udlignede til 1-1.

Med tre minutter tilbage reddede målmand Neto reelt det ene point til Valencia, da han fik verfet et hovedstød fra Sekou Sanogo ud på stolpen.

Danske Daniel Wass, der før denne sæson er skiftet fra Celta Vigo til Valencia, varmede bænken i hele opgøret for gæsterne.

Ingen af holdene kan for alvor bruge det uafgjorte resultat, da Juventus og Manchester United allerede har slået et lille hul, før de to hold mødes senere tirsdag i Manchester.

Juventus topper gruppe H med seks point foran Manchester United med fire point. Valencia har to point, mens Young Boys har et enkelt.

