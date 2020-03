I alt er 14 personer omkring Valencias førstehold testet positiv for coronavirus. Daniel Wass er ikke nævnt.

Over en tredjedel af spillerne og trænerstaben omkring Valencias førstehold er smittet med coronavirus.

35 procent er smittet, meddeler den spanske fodboldklub på sin hjemmeside mandag aften.

Alle i klubben er blevet testet, og ifølge den svenske avis Aftonbladet er ni personer yderligere smittet med coronavirus.

I forvejen var fem personer i Valencia smittet, så det bringer det samlede antal op på 14. Alle de smittede samt resten af truppen og staben er i karantæne.

Daniel Wass er en del af truppen i Valencia, men danskeren er ikke blevet meldt smittet. Mange af navnene på de smittede er ikke kommet frem i offentlighedens lys.

Valencia beskriver selv et forløb, hvor smittespredningen sættes i forbindelse med holdets to kampe mod italienske Atalanta i Champions League.

Den første kamp blev spillet 19. februar i Milano - et område der senere blev kendt som et risikoområde i forhold til coronavirus.

Atalanta spillede også i marts ude mod Valencia i en kamp, hvor der ikke blev tilladt tilskuere på lægterne.

Valencia-stopperen Ezequiel Garay var den første fodboldspiller fra den bedste spanske række, der officielt blev testet positiv for coronavirus.

Den 33-årige argentiner bekræftede søndag på sin Instagram-profil, at han var ramt.

- Jeg har det meget godt, men nu skal jeg følge sundhedsmyndighedernes råd og forblive i isolation, skrev Garay.

I forvejen er han ude med en knæskade i resten af sæsonen.

Derefter meddelte Eliaquim Mangala, at han også var smittet. Ifølge den spanske Marca er José Luis Gaya en tredje spiller med smitte.

Den spanske liga er i øjeblikket indstillet i en periode på to uger for at bekæmpe udbredelsen af coronavirus.

/ritzau/