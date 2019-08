Skulle der have været dømt omspark? Eller givet et gult kort? Eller var det helt 'lovligt'?

Diskussionen gik flittigt under søndagens kamp mellem Brøndby og AC Horsens, hvor sidstnævntes målspark fik stor opmærksomhed.

For ved hvert eneste målspark til gæsterne tippede målmand Michael Lansing bolden op i luften til Sivert Heltne Nilsen, der headede tilbage til sin målmand, der kunne gribe kuglen.

Nu forklarer kampens dommer Anders Poulsen, hvorfor han ikke gjorde noget ved det - på trods af at de mange Brøndby-fans protesterede undervejs.

»Det må de (AC Horsens, red.) som led i en række ændringer i fodboldloven denne her sæson. Det starter basalt med, at man nu må tage korte målspark og frispark, som ikke behøver skulle ud af straffesparksfeltet,« forklarede Anders Poulsen efter opgøret til TV3 Sport.

»Og det gør man så mere eller mindre kreativt, og så begynder der at florere video fra andre steder i Europa, og så breder det sig, og så ser vi den gode gamle chip-model, som vi har set i dag.«

Undervejs i kampen blev det diskuteret - især på de sociale medier - om hvorvidt det var lovligt at lave den manøvre på trods af de nye regler.

Men det måtte AC Horsens altså godt. I hvert fald som situationen er lige nu og her, forklarede Anders Poulsen.



»Det er der, der måske bliver lidt forvirring. Der sidder et internationalt lov-organ, IFAB, som håndterer ændringer af regler. Og når de melder noget ud, går der lige noget tid, før det bliver meldt endeligt ud og nu er det det, vi kører efter i Superligaen.«

»Og jeg tror, det er det, vi er rendt ind i nu. For der er nemlig nogle historier derude om, at IFAB er ved at ændre det her tilbage, så man rent faktisk ikke må. I skrivende stund er den seneste melding, der er kommet ud til os i Superligaen, at det må vi gerne,« sagde kampens dommer.

Om det stadig er tilladt i næste runde af den bedste danske række, turde han dog ikke spå om. En ting er dog sikkert.

Reglerne bliver ikke ændret midt i en runde, hvilket betyder, at skulle Lyngby og AGF i mandagskampen have lyst til at gøre brug af finten, må de gerne det.

AC Horsens' cheftræner, Bo Henriksen, gættede selv på, at reglen ville være fortid til næste runde. Det kan du læse mere om her.