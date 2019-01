Real Madrid var bagud 0-1, men kom tilbage og vandt den første af to pokalkvartfinaler over Girona.

Det var ikke så overbevisende, som cifrene måske viste, da Real Madrid torsdag på hjemmebane slog Girona 4-2 i den første af to kvartfinaler i den spanske pokalturnering, Copa Del Rey.

Madrilenerne var bagud 0-1, og Girona fik udlignet til 2-2 undervejs, inden Real til sidste satte tingene på plads.

Dermed har Real Madrid et godt udgangspunkt inden næste uges returkamp.

Gironas Anthony Lozano åbnede scoringen allerede efter syv minutter, da han prikkede et indlæg i mål.

Der gik dog kun cirka ti minutter, inden Lucas Vázquez udlignede efter en hurtig Madrid-omstilling.

Kort inden pausen scorede Real Madrid-anfører Sergio Ramos det første af to mål, da han med en såkaldt "Panenka" - et frækt lop over målmanden - bragte hjemmeholdet foran 2-1 på straffespark.

Men Girona gav ikke op. 20 minutter inde i anden halvleg var det Gironas tur til at få et straffespark, som Alex Granell omsatte til mål.

Der var lighed på måltavlen i lidt over ti minutter, hvorefter Sergio Ramos først gjorde det til 3-2, inden den franske angriber Karim Benzema kort efter scorede til kampens slutresultat.

Returkampen mellem Real Madrid og Girona spilles næste torsdag.

