Corona har vist sit grimme ansigt i den svenske og spanske EM-lejr, men heldigvis er det danske landshold endnu sluppet for smitte.

EM-truppen befinder sig på Marienlyst Strandhotel i Helsingør, hvor der bliver gjort et stort nummer ud af at skærme det danske landshold fra al smittefare.

Overalt er der vagter, der instruerer spillere, ledere og andre ansatte omkring landsholdet i, hvor de må og ikke må gå samt ikke mindst holde dem fra andre, almindelige gæster på hotellet.

Landstræner Kasper Hjulmand bruger tilfældene fra Sverige og Spanien som bekræftelse på, at de strenge danske forhold er de rigtige.

»Det er bare en reminder om, at det ikke er ovre, og hvor skrøbelige tingene er. Det er klart, at vi har været meget restriktive over for spillerne, og jeg synes, at det er et meget godt eksempel på, at det er det rigtige, vi gør,« siger Hjulmand og tilføjer:

»Det er jo et konkurrencemoment i en slutrunde, at vi ikke bliver ramt. Så det er skidt. Vi vil bare have et EM med de bedste spillere og forhold, så det er en reminder om, at vi ikke er færdige med det her,« siger han og forklarer om de tiltag, der er for det danske landshold:

»Vi har fire lokaler, der er vores, og så er alle andre steder transportområder, og der står vagter overalt på hotellet. Vi kan godt gå fra et sted til et andet og møde andre, og vi har en afstand på to meter og skal gå uden om, og vi må ikke stoppe. Gæsterne får at vide af hotellet, at der ikke er noget, der hedder selfies og autografer.«

»Vi går på transportområderne og meget gerne uden om, og ellers opholder vi os kun på de steder, der kun er vores. Vi har fået lavet et rigtig godt sted, hvor spillerne opholder sig og spiller spil og holder gang i nogle konkurrencer. Vi havde lidt adspredelse i går, hvor vi lavede nogle ting, så det er for, at vi kan holde gang i nogle andre ting, og fysioterapeuterne har fået lavet et sted, hvor spillerne elsker at være, og jeg er vildt begejstret over, hvordan spillerne tager det,»pointerer Hjulmand.

Kasper Hjulmand mener, at tilfældene hos Sverige og Spanien er en reminder om, hvor skrøbelige tingene er. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Hjulmand mener, at tilfældene hos Sverige og Spanien er en reminder om, hvor skrøbelige tingene er. Foto: Liselotte Sabroe

Yussuf Poulsen fortæller, at de andre hotelgæster har god forståelse for, at de ikke må komme tæt på spillerne fysisk.

»Jeg tror, at hotellet har instrueret i, at det ikke skal ske. Jeg tror, at vi havde en person med to børn på den første aften, hvor de måtte tage en selfie gennem en rude i stedet for at få en underskrift, så det har der ikke været noget af indtil videre,« siger han.

Samme indtryk har Jonas Wind fået:

»Der er selvfølgelig nogle, der godt kan genkende os og måske gerne vil have et billede eller en autograf, men der må vi desværre sige pænt nej tak, og der er de forståelige nok. De fleste ved godt, hvilken situation vi befinder os i. Så der er ikke nogen sure miner der,« lyder det fra FCK-spilleren.

Yussuf Poulsen får gået en del på Marienlyst Strandhotel. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Yussuf Poulsen får gået en del på Marienlyst Strandhotel. Foto: Liselotte Sabroe



Yussuf Poulsen fortæller, at det er, når de skal have mad, at situationen med de andre gæster kan opstå:

»Vi forsøger at skærme kontakten så meget som muligt, nogle gange skal vi gå en vej, nogle andre skal vi gå en anden vej, når vi skal til mad for eksempel. Til vores fysioterapirum eller vores fællesrum kan vi sagtens komme ned, uden at vi møder gæster.«

»Nogle gange kommer man til at gå længere, fordi man er gået halvvejs den ene vej, og så får man at vide, at man skal gå en anden vej, så vi er i form,« siger han med et grin.

Indtil videre er der heller ikke grund til andet, også selvom andre landshold oplever den bekymrende smitte.

Marienlyst Stranhotel er også åben for almindelige gæster. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Marienlyst Stranhotel er også åben for almindelige gæster. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er selvfølgelig to ærgerlige tilfælde for både spillerne og holdene, men det er ting, der kan ske. Det kan være situationer, hvor de ikke har kunnet gøre noget. Folk bliver smittet i en pandemi fra sider, man ikke vidste, men jeg synes, vi har rigtig godt styr på det i vores lejr. Bare fordi der kommer to tilfælde, er det ikke, fordi jeg bliver bange,« forklarer Yussuf Poulsen op til den historiske slutrunde.

Trods pandemien og det faktum, at Danmark for første gang nogensinde er vært for så stor en slutrunde, har det ikke været på tale, at landsholdet skulle have et hotel helt for sig selv.

»Det tror jeg ikke, at vi har hverken råd eller kapacitet til i DBU. Det er slet ikke et tema, at vi har så mange penge, at vi kan lukke kæmpe store hoteller ned og sætte en kæmpe mur op omkring, så det har jeg slet ikke forholdt mig til,« slutter Kasper Hjulmand.

I stedet må han ligesom resten af landsholdet tage sine forholdsregler og undgå alle andre danske ansigter på Marienlyst Strandhotel. Med hjælp fra en masse vagter.