De tog bagdøren.

Da fadæsen i Qatar var en realitet, og Danmark var røget ud af VM til upåagtede Australien, var der ingen Christian Eriksen, ingen Pierre-Emile Højbjerg, ingen Kasper Schmeichel til at forklare, hvorfor det var gået så galt.

Her, knap fire måneder efter, var Kasper Schmeichel, viceanfører på landsholdet, igen til rådighed på pressemødet før landskampen mod Finland, og han kunne endelig svare på B.T.s spørgsmål om, hvorfor de rutinerede kræfter fra banen forduftede efter det katastrofale resultatet ved VM.

»Jeg kan med det samme sige, da vi kom ud af omklædningsrummet, blev vi vist en retning af vagter, og den var ikke forbi pressen. Så det havde vi ikke noget at gøre med. Jeg valgte så i stedet at skrive på Instagram, hvad det var, vi følte,« siger Kasper Schmeichel og tilføjer:

Truppen til kampene mod Finland og Kasakhstan Landstræner Kasper Hjulmand har udtaget følgende trup til EM-kvalifikationskampene i marts måned: MÅLMÆND: Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Mads Hermansen



FORSVAR: Victor Kristiansen, Joakim Mæhle, Elias Jelert, Joachim Andersen, Simon Kjær, Andreas Christensen, Victor Nelsson og Alexander Bah



MIDTBANE: Christian Nørgaard, Pierre–Emile Højbjerg, Philip Billing, Mathias Jensen og Morten Hjulmand



ANGREB: Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy, Martin Braithwaite, Anders Dreyer, Rasmus Højlund, Jonas Wind og Marcus Ingvartsen

»Men jeg syntes da, at man bør høre fra os, men det fik vi ikke mulighed for af en eller anden grund. Men der er ikke så meget andet at gøre, end at vi må videre,« lyder det fra Danmarks sidsteskanse.

Der altså var fraværende i mixed zone efter exitten mod Australien.

I stedet var det helt nye kræfter i Alexander Bah og Jesper Lindstrøm, der talte med pressen sammen med Andreas Christensen og indskiftede Andreas Cornelius. Også Simon Kjær, der ikke spillede kampen, kom ud.

B.T. har spurgt DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer, om det var hans beslutning, at de rutinerede, der spillede kampen, ikke skulle forbi pressen, og svaret er, at det må vi tage senere.

For Kasper Schmeichel er det et lukket kapitel.

»Vi kigger tilbage, og det er sindssygt irriterende og noget lort, men vi kan ikke bruge det til noget nu. Det eneste, vi kan bruge nu, er fremtiden. Det er fandeme dejligt at komme tilbage til et fantastisk hotel og en fantastisk bane (træningsbanen i Helsingør, red), som vi har snakket om,« forklarer Kasper Schmeichel og fortsætter:

»Der er blevet lagt et kæmpestort arbejde i fra staben og alle for at få optimale forhold for os, og vi har været i situationer før, hvor vi ikke havde optimale forhold, og vi kunne måske godt have brugt nogle flere dage her (inden kampen torsdag, red.), men det er, som det er. Så den eneste overskrift er egentlig, at vi må videre.«