»Vores arbejde som værter for Euro2020 kom hurtigt til at handle om os som personer, vores klubtilhørsforhold og hvad vi i øvrigt har sagt tilbage i tiden. Det var ikke meningen.«

Sådan lyder det i en udmelding fra Copenhagen Sundays på Facebook.

Det var ellers meningen, at Pelle Elikofer og David Bastian-Møller, der står bag Copenhagen Sundays, skulle være Københavns lokale værter for EM i 2020, hvor fire kampe skal spilles i Parken.

Men efter en turbulent weekend, hvor kontroversielle udtalelser fra fortiden er dukket op, har de to trukket sig fra projektet.

»Det var meningen, det skulle handle om fodbold, det skulle handle om Euro2020, København, alle de oplevelser, der kom i kølvandet på det, men jeg er især blevet ramt af nogle af de ting, som blev skrevet, og derfor er det af med kasketten,« siger Pelle Elikofer i videoen.

Da det kom frem, at de to var blevet valgt af DBU, blev en masse tidligere opslag fra deres sociale medier delt med lynets hast på Twitter.

Blandt andet havde de to, der dækker FCK tæt, omtalt Brøndbys fans som 'imbecile', og de havde i en kommentar spurgt til, om Brøndbys fantribune, Sydsiden, røg crack.

Senere begyndte billeder fra den ene af værternes private Facebook-profil at florere på de sociale medier.

Vil mene, at det her burde få konsekvenser. @CphSundays @DBUfodbold https://t.co/28Sio6hhEj — DanishFooty (@DanishFooty) April 14, 2019

Blandt andet omtales landsholdsmålmand Kasper Schmeichel her som et 'lille grimt Brøndby-svin' - og desuden bruges hashtagget '#fuckislam' i et opslag, og i tre år gamle opslag hyggejokes der omkring negre, hvilket er faldet flere Twitter-brugere for brystet.

Mandag eftermiddag blev det så meldt ud, at de alligevel ikke skal være værter, og David Bastian-Møller fortæller i videoen, at det er parret selv, der har valgt at trække stikket som værter.

»Det er blevet personligt på en måde, som vi ikke bryder os om. Kort sagt, så siger vi stop,« forklarer han.

Pelle Elikofer siger, at han godt ved, de selv kan være 'ude med riven', men derfor har nogle af opslagene alligevel ramt.

»Der er nogen, der helt ude af kontekst har fundet nogle gamle ting frem, jeg har skrevet, og fremstiller mig på en måde, som jeg ikke kan genkende, og folk, der kender mig, ikke kan genkende, og som overhovedet ikke er repræsentativt for, hvem jeg er,« siger Pelle Elikofer og fortsætter:

»Så det er der, jeg synes, det pludselig ikke var så sjovt længere.«

B.T. Sport har været i kontakt med Copenhagen Sundays, der lige nu ikke har yderligere kommentarer.

De understreger desuden begge i videoen, at næste års EM-slutrunde i den danske hovedstad bliver en meget stor begivenhed, som de også kommer til at følge med i. Bare ikke som værter.