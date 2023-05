Efter at have ytret sin mening om Premier League på tv i 15 år er det snart slut for den skotske fodboldlegende Graeme Souness.

Det annoncerede den 69-årige Sky Sport-fodboldekspert selv på direkte tv i kølvandet på kampen mellem Liverpool og Tottenham – i øvrigt to klubber, Souness repræsenterede i sin karriere – søndag aften.

Med bævrende stemme og overfladespænding i øjnene fortalte Souness om sin beslutning.

»Jeg fik en mulighed for at gøre dette (være tv-ekspert, red.), og det har været forrygende. Det har været den mest fantastiske tid for mig.«

»Jeg elsker fodbold, jeg bekymrer mig om fodbold – og jeg kommer til at bekymre mig fremover. Men i Skys hænder er fodbolden i gode hænder – sikre hænder.«

Sky Sports fodbolddirektør, Gary Hughes, gik efterfølgende på skærmen med en hyldest til Souness.

»Vi vil savne Graemes no nonsense-tilgang i studiet. Den indsigt og vindermentalitet, som han – qua sin erfaring som både spiller og manager – har beriget vores seere med har været uvurderlig for vores dækning.«

»Vi ønsker ham alt det bedste fremover.«

Graeme Souness' aktive karriere toppede i hans seks år i Liverpool. Men han var også forbi klubber som Middlesborugh, Sampdoria og Glasgow Rangers.

Skottens træner-cv er mindst lige så imponerende. Her finder man klubber som Liverpool, Galatasaray, Benfica, Southampton og Newcastle.