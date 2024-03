Der blæser helt nye vinde over danskerkolonien i Brentford lige nu.

Med ni nederlag ud af de seneste 11 Premier League-kampe er man i sin værste stime i knap to år, og Thomas Franks tropper er blot tre point fra den streg, der afgør skæbnen i den mest indbringende liga i verden.

Og man skulle tro, at det altoverskyggende mål for danskeren og Brentford var at overleve i det fine og økonomisk berigende selskab, som Premier League er.

Men tro om igen. For dét ord er ikke noget, der falder i god jord hos den danske træner. Det var tydeligt, da B.T. spurgte ham til den pressede situation, som han og klubben er i.

Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi har aldrig sagt, at det handler om overlevelse for os. Dét ord har vi aldrig brugt. Vi vil gerne være et asset (et aktiv, red.) i Premier League, se fremad og gøre vores bedste for at vinde næste kamp.«

»Det har været en ret stor succes indtil nu, og det forventer jeg, at det vil være fremadrettet,« siger Frank, der retter sig i stolen på videomødet med den danske presse og tilføjer:

»Der er altid narrativer i løbet af en sæson, og skal vi italesætte situationen, så handler det jo om, hvor vi ligger med tre-fire kampe igen. Der kan være ups and downs i løbet af en sæson, og alle har jo glemt, at man var nummer otte i løbet af en sæson, hvis man ender nummer 15 - og det samme hvis omvendt.«

Adspurgt til situationen, hvor Brentford ved nytår lå på den laveste placering, nummer 16, i Premier League siden februar 2022, peger Frank på udfordringer med skader, fraværet af stjernen Ivan Toney og uskarphed i de afgørende situationer.

Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Men der er lysere tider på vej, mener den danske Brentford-boss, der lige nu nummer finder sit hold på 15.-pladsen.

»Vi er på rette spor. Vi har ikke så mange point, som vi gerne ville have haft og som vi har spillet til - både ud fra hvad øjnene ser og ud fra hvad statistikken siger. Men vi holder ved de positive præstationer og sørger for at rette til, hvor vi kan,« siger Frank.

Han gør, hvad han kan for at holde sig positiv i en tid, hvor han indrømmer, at der er flere bekymringer og tanker end normalt.

»Det er livet som fodboldtræner. En gang imellem er der perioder, som er lidt hårdere, og vi kan kun gøre én ting, og det er at blive ved at gøre det, vi tror er det rigtige,« siger han og tilføjer:

»Jeg gør ikke meget anderledes i de her tider. Jeg sover generelt godt om natten, jeg sørger for at få min motion, løbe mine to-tre ture og så få en time padel eller to ind en gang imellem for at få hovedet væk.«

»Ellers bruger jeg tid med min familie og venner,« fortæller den danske træner, der sidste år leverede en imponerende niendeplads med Brentford.

Thomas Frank og Brentford har lørdag en ny mulighed for at komme væk fra stregen i denne sæson, når de gæster Wolverhampton på Molineaux klokken 16.00.