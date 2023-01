Lyt til artiklen

Den 1. december var den værste dag i fodboldspilleren Joshua Kimmichs liv.

Det tyske landsholds megaskuffende VM endte trods en 4-2-sejr over Costa Rica med et pinligt exit efter gruppespillet, og det sendte chokbølger gennem nationen mod syd.

Og for én af de helt store stjerner på landsholdet, Joshua Kimmich, var skuffelsen i den grad til at tage at føle på.

Ja, faktisk mener han, at hans tre børn reddede ham fra at ende i en depression efter den mørke, mørke dag.

Foto: LUKAS BARTH Vis mere Foto: LUKAS BARTH

»Ærlig talt, så endte jeg med ikke at ryge i et hul. Det skyldes mine tre børn. Med dem er det svært at falde ned, for man har en masse andet at lave,« fortæller Kimmich ifølge AFP.

Med skuffelsen på afstand er Joshua Kimmich nu ved at gøre sig klar til at komme i sving igen efter VM.

Denne gang for hans klubhold, storklubben Bayern München, der indleder forårssæsonen mod danske Yussuf Poulsen og RB Leipzig på næste fredag.

For tiden er Bayern München i gang med forberedelserne til dén kamp på en træningslejr i Qatar.