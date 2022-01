Han er mest af alt kendt som hovedmanden bag Norges mest berømte og største røveri.

I 2004 skød han og otte andre sig igennem ruden til Norsk Kontantservices kælder i Stavanger og stjal mere end 50 millioner norske kroner. Undervejs blev politimanden Arne Sigve Klungland dræbt. Nu skal David Toska så være skakekspert på TV 2 Norge.

Mandag og tirsdag skal han således kloge sig i studiet under skakturneringen Tata Steel.

Det oplyser tv-stationen søndag.

Efter 13 år i spjældet blev David Toska i 2018 løsladt før tid. Foto: Hansen, Alf Ove

David Toska var i 2004 efterlyst over hele verden og blev først pågrebet i Spanien et år efter det berømte NOKAS-røveri. Han blev sidenhen idømt 20 års ubetinget fængsel – en af de hårdeste straffe i det norske retssystem. Men efter 13 år bag tremmer blev han i 2018 løsladt, og han har sidenhen levet et stille liv langt fra offentligheden.

Kun en enkelt gang har han stillet op til et interview, hvor han blandt andet har talt om de 56 millioner norske kroner, der blev stjålet, og som aldrig er blevet fundet siden.

Men nu kan de norske TV 2-seere se frem til at se David Toska i studiet, når superstjernen Magnus Carlsen skal forsøge at gå hele vejen i den prestigefyldte skakturnering.

»Jeg er glad for, at det er skak. At det er noget nyt. Noget, der ikke har noget at gøre med det, jeg var kendt for før,« udtaler han.

Til TV 2 Norge fortæller 46-årige Toska, at han håber, at hans kriminelle baggrund ikke vil blive et forstyrrende element i udsendelsen. Toska spillede selv skak som ung og var som teenager yderst talentfuld, inden han som 15-16-årig gik den kriminelle vej og lagde skakbrikkerne på hylden. Først da han røg i fængsel, genopstod interessen.

Tv-stationen oplyser i nyheden også, at man har været i kontakt med Arne Sigve Klunglands efterladte – politimanden, der blev skuddræbt i forbindelse med røveriet. De har ikke noget problem med, at den landskendte forbryder nu har fået en tv-tjans på kanalen.

Det vides dog på nuværende tidspunkt ikke, hvad de mange ansatte hos Norsk Kontantservice eller politimandens kollegaer synes om ansættelsen.

David Toska oplyser til TV 2 Norge, at han i dag arbejder fuldtid, og at han bor i Bergen sammen med sin partner og deres børn.