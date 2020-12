Du har højst sandsynligt aldrig hørt navnet Jerry Bengtson før, og det er ikke noget ualmindeligt i.

Den 33-årige fodboldspillers cv brillerer mest ved navne som Belgrano i Argentina, iranske FC Persepolis og CD Motagua Tegicugalpa fra Honduras, men angriberen har nu alligevel fået opmærksomhed verden over.

Grunden? Den skal findes i de 76 minutter, Bengtson havde på banen mod Montreal Impact onsdag.

Han spillede nemlig med mundbind på under alle sine minutter på banen. Det gør han for at beskytte sin familie.

Dec 15, 2020; Orlando, Florida, USA; Olimpia forward Jerry Bengtson (left) and Montreal Impact defender Luis Binks (right) battle for the ball during the first half of the 2020SCCL quarterfinal match at Exploria Stadium. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports Foto: Reinhold Matay Vis mere Dec 15, 2020; Orlando, Florida, USA; Olimpia forward Jerry Bengtson (left) and Montreal Impact defender Luis Binks (right) battle for the ball during the first half of the 2020SCCL quarterfinal match at Exploria Stadium. Mandatory Credit: Reinhold Matay-USA TODAY Sports Foto: Reinhold Matay

»Det er mystisk, for han er den eneste spiller i vores trup og i ligaen, som spiller med maske på. Det forstyrrer ham ikke, og han scorer også mål,« siger Olimpia-træneren Pedro Troglio.

Concacaf-Champions League-kampen blev desværre for Jerry Bengtson og resten af Club Olimpia tabt 1-0, men spilleren gjorde sig bemærket med sit karakteristiske look og ansigtet, der var prydet af et sort mundbund med nummer 27 på siden af det.

Dermed fik angriberen altså ikke sparket bolden i kassen. Til gengæld overraskede anføreren for holdet fra Honduras mange med sit mundbind da det – langtfra – er behageligt at løbe eller dyrke motion med sådan et på.

Han er den første spiller til at gennemføre et helt opgør med et mundbind på.