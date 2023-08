Kvindefodbold har fået en ny verdensmester i Spanien.

Det er dog ikke den store triumf som nu trækker overskrifter, men derimod en hændelse under medaljeoverrækkelsen.

For da den nykårede spanske guldvinder Jenni Hermoso skulle modtage sin medalje, var det ikke kun metallet, hun modtog.

Den spanske fodboldpræsident Luis Rubiales gav hende nemlig et smækkys, som du kan i videoen øverst i artiklen. Kysset falder efter knap 4 minutter og 55 sekunder.

Kysset er sågar også gået viralt på mediet X, hvor flere brugere kalder optrinet for forkert.

'Det er så forkert', skriver en bruger på mediet.

'Det her er så ulækker opførsel. Hvem gav ham ret til at både kramme og kysse spillerne under medaljeceremonien. Hvornår vil mænd stoppe med at tage sig friheder i den position, de har, til at opføre sig, som de vil, med de kvinder, der er under deres jurisdiktion? Han burde fyres,' skriver en anden.

'Bizart', skriver en tredje.

Ifølge flere internationale medier, heriblandt fodbold mediet, Goal, har den spanske verdensmester efterfølgende omtalt seancen på spansk tv.

»Øh … ja det nød jeg ikke,« sagde Jenni Hermoso om kysset fra Luis Rubiales.

Spanien vandt for første gang nogensinde VM finalen 1-0, og Jennifer Hermoso kunne have bragt sejren op på 2-0, men endte med at brænde et straffespark.