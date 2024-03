Georgina Rodriguez vakte fredag aften stor opsigt ved et modeshow i Paris. Både med beklædning og ved en video.

Her var hun iklædt en kjole, der hyldede hendes mand fodboldstjernen Cristiano Ronaldo med en klar reference til hans tid i Manchester United, hvor han bar nummer syv på ryggen.

Og netop på ryggen af kjolen var der en besked fra ægtemanden.

'Til mit livs kærlighed Gio x Vetements (firmaet bag kjolen, red.)'

I øjeblikket er Ronaldo røget helt ud i glemslen efter sit skifte til Saudi-Arabien.

Og noget tyder på, at det snart kan være slut for portugiseren, der runder 40 år næste år.

For en video fra modeshowet har fanget et øjeblik mellem Rodriguez og en anden model, hvor hun angiveligt siger, at fodboldstjernen kun har et par år igen.

Døm selv:

Rodriguez og Ronaldo har dannet par siden 2016, da de mødtes, mens han stadig var relevant fodboldstjerne i Europa hos Real Madrid.

Parret har to børn sammen og oplevede en tragedie ved fødslen af parrets tvillinger i 2022, hvor den mandlige tvilling døde ved fødslen.

Derudover har Ronaldo tre andre børn - en søn fra et forhold, offentligheden ikke kender til og to tvillinger, som han fik via en surrogatmor, mens han var sammen med Rodriguez.