Normalt mænger han sig med verdensstjerner og kontroversielle statsoverhoveder.

Og derfor var der formentlig nogle Championship-fans, der lørdag fik deres pints og pies galt i halsen, da de så, at FIFA-præsidenten Gianni Infantino pludselig stod på lægterne til en Championship-kamp.

Nærmere bestemt var den kontroversielle FIFA-boss til stede på The Den, der huser London-klubben Millwall fra den næstbedste engelske række.

Her var Norwich forbi til et ligaopgør, og det var altså med særdeles prominente øjne hvilende på opgøret, der var et hæsblæsende et af slagsen med fem mål i en 3-2-sejr til Norwich.

It is a pleasure to welcome @FIFAcom president, Gianni Infantino, to The Den for today’s fixture…#Millwall pic.twitter.com/K7nSZq0zkt — Millwall FC (@MillwallFC) March 4, 2023

Infantinos besøg har også vakt opsigt blandt fodboldfans på de sociale medier, der undrer sig over, hvad i alverden FIFA-præsidenten lavede på The Den.

Og mens Infantino ikke har fortalt, hvorfor han lige netop valgte Millwall-kampen, når storklubber som Arsenal og Chelsea også spillede Premier League-kampe hjemme i London, ja, så er der i hvert fald en årsag til, at Infantino er i London.

Det er nemlig ikke helt uopfordret, at han har forladt sit hjem i Qatar.

I denne weekend har London nemlig været vært for et møde blandt de, der udstikker fodboldens love, og her var Infantino altså med, inden han tog turen til Championship-kamp.