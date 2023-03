Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag træner det danske landshold for første gang inden EM-kvalifikationskampene senere denne uge.

Og ved dagens træning har landstræner Kasper Hjulmand inviteret en uventet gæst med til træning: nemlig Superliga-målmanden Andreas Hansen fra ligaens tophold, FC Nordsjælland.

Han er dog ikke udtaget som en ekstra mand i truppen, og det er heller ikke et udtryk for, at han er nummer fire i landsholdshierarkiet efter udtagne Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Mads Hermansen. Det handler om geografi.

»Andreas Hansen er ikke udtaget. Vi har brug for at træne hårdt med nogle spillere i dag (mandag, red.), så vi har brug for en ekstra keeper i dag.«

Landstræner Kasper Hjulmand var mandag samlet med landsholdet for første gang siden VM i Qatar Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Landstræner Kasper Hjulmand var mandag samlet med landsholdet for første gang siden VM i Qatar Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Der er også noget praktisk logistik i det. Han kan træne og tage hjem igen,« siger Hjulmand før landsholdets træning i Helsingør.

Ved dagens presseseance havde Hjulmand også nyt om profilen Joachim Andersen.

Han ventes at være klar, når fodboldlandsholdet indleder EM-kvalifikationen med kampe mod Finland og Kasakhstan torsdag og søndag i denne uge.

Joachim Andersen blev ellers skadet i opvarmningen til Crystal Palaces kamp mod Arsenal og missede opgøret i weekenden, men skaden er umiddelbart ikke alvorlig.

Truppen til kampene mod Finland og Kasakhstan Landstræner Kasper Hjulmand har udtaget følgende trup til EM-kvalifikationskampene i marts måned: MÅLMÆND: Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow og Mads Hermansen



FORSVAR: Victor Kristiansen, Joakim Mæhle, Elias Jelert, Joachim Andersen, Simon Kjær, Andreas Christensen, Victor Nelsson og Alexander Bah



MIDTBANE: Christian Nørgaard, Pierre–Emile Højbjerg, Philip Billing, Mathias Jensen og Morten Hjulmand



ANGREB: Mikkel Damsgaard, Mohamed Daramy, Martin Braithwaite, Anders Dreyer, Rasmus Højlund, Jonas Wind og Marcus Ingvartsen

»Joachim er blevet undersøgt her til morgen i London, og de fandt ikke noget nævneværdigt. Vi er selvfølgelig meget påpasselige med den læg, som har drillet ham før, og han mærkede noget under opvarmningen.«

»Han møder ind i lejren, og så tager vi det dag for dag. Håbet er, at han kan være involveret i en eller to af de her kampe. Det er lidt usikkert, hvor han står, men Crystal Palace har frigivet ham, for de så ikke noget bekymrende på undersøgelserne,« siger Kasper Hjulmand.

Bortset fra den lille usikkerhed omkring stopperen skal Hjulmand ikke forholde sig til skadesproblemer i sin trup.

»Der er ikke andre, som har skavanker,« siger landstræneren.

/ritzau/