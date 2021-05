De to enorme fodboldorganisationer UEFA og FIFA kan se frem til en tur i retten.

Det skyldes, at de har varslet disciplinære sanktioner mod Real Madrid, Barcelona og Juventus, som endnu ikke har trukket sig fra Super League.

UEFA og FIFA har truet med at udelukke de tre storklubber fra alle europæiske turneringer som eksempelvis Champions League samt fra deres hjemlige liga.

Men det mener Real Madrid, Barcelona og Juventus er mod EUs konkurrencelov. Det bekræfter EU-domstolen på Twitter mandag.

Målet med at hive de to fodboldorganisationer i retten er at finde ud af, om de har eksklusivt ret til at arrangere turneringer rundt omkring i Europa..

Det sker, efter FIFA har bekræftet, at der er indledt en disciplinærsag mod de tilbageværende Super League-klubber, mens man kigger på mulige sanktioner..

Der var oprindeligt 12 klubber fra Europa, som havde sagt ja til at deltage i Super League. Projektet mødte dog massiv kritik fra omverdenen, og derfor havde ni af klubberne trukket sig igen under en uge efter.

De tilbageværende tre klubber insisterer på, at de er i deres gode ret til at etablere en ny turnering, der kan betyde, at de i sidste ende trækker sig fra de europæiske turneringer.