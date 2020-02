Manchester Citys kamp mod West Ham bliver ikke spillet søndag grundet uvejr.

Det oplyser flere engelske medier, der kalder det 'ekstremt uvejr'.

BREAKING: Manchester City's Premier League fixture against West Ham on Sunday has been postponed due to "extreme weather conditions" associated with Storm Ciara. — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 9, 2020

Tidligere søndag er kampe i Holland og Tyskland også blevet aflyst af samme årsag.

»Efter flere samtaler mellem klubberne i Æresdivisionen, kommunerne, politiet og KNVB blev det besluttet, at fansenes og spillernes sikkerhed ikke kan garanteres under de ventede vejrforhold,« skrev det hollandske forbundet i en meddelelse til pressen.

Uvejret vil også ramme Danmark.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) skriver i et opslag på Twitter, at der i Danmark forventes kraftig blæst, regn op til 15-20 millimeter og forhøjet vandstand.

»Det bliver blæsende, op til nær storm med kraftige vindstød. Ved Vestkysten måske af orkanstyrke,« oplyser DMI.

Stormen, der hærger, har fået navnet Ciara.