Med 16 mål i Superligaen på to sæsoner har randersspilleren Vito Hammershøy-Mistrati udviklet sig til måltyv.

Når Randers FC skal forsøge at score mod Sønderjyske i torsdagens pokalfinale, hviler manges øjne på Vito Hammershøy-Mistrati.

Midtbanespilleren er noteret for 18 mål for Randers de seneste to sæsoner. Heraf er de 16 scoret i Superligaen - 8 i denne sæson og 8 i sidste.

- Det er selvtillid og held, og de to ting hænger også sammen. Det er ikke fordi, at jeg har stået og trænet afslutninger mere end normalt eller gjort noget ekstra.

- At score mål er det sværeste i fodbold, og dem der tjener mest, er også dem, der laver mål. Jeg har ikke nogen opskrift på, hvordan det er lykkedes mig at score 16 ligamål på to sæsoner.

- Det er bare sket, og det handler om tro på tingene, en smule instinkt og dygtighed, siger Vito Hammershøy-Mistrati.

Han vil ikke love, at der kommer lige så mange mål i de kommende sæsoner, men det giver tro på tingene.

- Det er lidt uvant for mig, og jeg nyder det. Nu har jeg noget at leve op til. Det vil jo lige pludselig være katastrofalt, hvis jeg kun laver to mål i næste sæson.

- Det er helt sikkert noget, jeg har ekstra fokus på, og det vil jeg også have fremadrettet. Nu har jeg bevist, jeg kan, siger han.

Vito Hammershøy-Mistrati, der har kontrakt med Randers til sommeren 2023, drømmer om at spille i en større liga, men lige nu har han det godt, hvor han er.

- En målfarlig midtbanespiller vil altid have mere interesse. Det øger min værdi ikke kun på transfermarkedet, men også på holdet, hvis jeg banker dåser ind hver sæson, siger han.

Nu er målet at score mindst et mål mere i de fire kampe, Randers mangler at spille i denne sæson.

- Der er stadig nogle kampe endnu. Forhåbentlig kan jeg nå at score lidt flere mål. Det kunne være vanvittigt, hvis det blev tocifret.

- Det kan godt lade sig gøre, og det er mit mål. Det kunne være en kæmpe milepæl for mig, hvis jeg kan sige, jeg har scoret ti mål eller mere i en sæson, mener han.

Med målene følger også en større interesse fra omverdenen. Sådan har det ikke være hele tiden.

- Det går op og ned i showbiz, som man siger. Der har været perioder, hvor det ikke har været super godt, og der har været perioder, hvor det har været rigtigt godt.

- Jeg vil ikke sige, at jeg bare har været i en støt stigende kurve opad. Jeg synes, at jeg generelt har leveret på et højt niveau set over hele sæsonen.

- Specielt her til sidst, hvor jeg også har puttet nogle mål på kontoen, så ser det bare ud af mere. Og så stiger interessen også, siger han.

En sejr i pokalfinalen giver i næste sæson som minimum adgang til gruppespillet i Conference League, og det er randersspilleren bevidst om.

- Randers kommer formentlig ikke til at vinde DM de næste 50 år. Så hvis man skal vinde noget i Randers, skal det være pokalturneringen.

- Jeg ved, at det betyder sindssygt meget for fansene. Det ville være magisk at vinde og prøve at komme i et gruppespil i Europa. Det er en ekstrem motivation, siger han.

I den seneste kamp i Superligaen sad Vito Hammershøy-Mistrati ude med hold i ryggen, men han er klar til pokalfinalen og med i truppen.

- Jeg havde lidt med ryggen, så det var derfor, jeg ikke var med senest. Men jeg er klar til finalen. Alt andet ville også være en katastrofe.

- Så må man spise de piller eller tage den sprøjte, der skal til. Det er sådan en kamp, man skal spille, fastslår Vito Hammershøy-Mistrati.

Pokalfinalen spilles i Aarhus og fløjtes i gang torsdag klokken 15.

/ritzau/