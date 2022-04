Christian Eriksen har allerede fået en masse gode oplevelser på banen, siden han for få måneder siden annoncerede, at han ville vende tilbage til fodbolden.

Et tidligt comeback på landsholdet - med succes - og flere afgørende aktioner for Premier League-holdet Brentford, der må siges at være utroligt tæt på overlevelse, har været højdepunkterne, og nu kommer endnu et denne lørdag, når han skal møde sit gamle mandskab i Tottenham.

I forbindelse med kampen har Christian Eriksen givet et stort interview til Sky Sports, og her kommer han vidt omkring og fortæller ikke mindst om sin taknemmelighed i Brentford, som har fået ham i gang igen efter månge måneder, hvor der var tvivl, om han overhovedet kunne spille på højt niveau, fordi han fik hjertestop i sommer.

30-årige Eriksen har boet i udlandet siden teenageårene, men i Brentford taler virkelig mange af de ansatte dansk, og det bemærker landsholdsspilleren også i interviewet.

»Klubben er halvt dansk nu. Det er lidt underligt at tale dansk hele dagen. Det har jeg ikke været vant til, kun når jeg var med landsholdet. Siden min første kontakt med Thomas (Frank, manager) i december, har jeg haft en god følelse omkring at komme tilbage på sporet. Jeg trænede alene i fire måneder for at komme i form, men at spille med et Premier League-hold, det troede jeg ikke, jeg ville kunne så hurtigt,« siger Christian Eriksen og fortsætter:

»Så jeg er også taknemmelig over for klubben, træneren og hele staben i Brentford. Fra dag et har de hjulpet mig og forsøgt at få det bedste ud af mig og holdet,« forklarer han.

Christian Eriksen bliver også spurgt ind til, hvad den store forskel er på ham nu i forhold til før uheldet i Parken.

»Fodboldmæssigt er jeg den samme, men mentalt er jeg på en måde en smule mere afslappet. Min familie og jeg har været igennem noget, som mange mennesker heldigvis ikke skal igennem. I forhold til, om jeg virkelig er nervøs før en kamp, har jeg fået et helt andet perspektiv. Når man er i live og har et godt helbred, er alting godt,« bemærker han inden mødet med sit gamle hold.

»Det vil altid være specielt at spille mod 'Spurs'. Det var ikke min plan at komme tilbage, efter jeg tog til Italien. I mit sind skulle jeg spille dér, men mange ting ændrede sig selvfølgelig, og du ved, fodbold ændrer sig hurtigt. Det bliver underligt, men også sjovt at spille mod 'Spurs',« forklarer han og erkender, at mødet med Tottenham er et af de helt store øjeblikke, han ser frem til.

»Ja, helt klart. Først og fremmest er det bare det at være tilbage og spille fodbold, og derefter er der de små mål, og jeg ser helt sikkert frem til at spille mod dem lørdag.«

Christian Eriksen regner ikke med at juble, hvis han lørdag aften scorer mod Tottenham.