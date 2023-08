Der var skandaløse scener i Polen, da FC København spillede Champions League-kvalifikationskamp mod Rakow.

Ikke på grund af fodboldspillet på banen, men fordi det lynede og tordnede ved kampstart lige ved stadion, men trods protester fra hele FCK-lejren reagerede dommer Irfan Peljto ikke, som han burde, selv om alle kunne se, at det var en livsfarlig situation for spillerne på græsplænen.

"Vi har heldigvis vænnet os til i Danmark, at når det foregår, så reagerer man lynhurtigt og siger, at det spiller vi ikke i. Det er det, vi er vant til, så ja, vi holdte øje med det," siger Rasmus Falk, da B.T. spørger ham ind til situationen.

Var du utryg?

Det blev en våd affære i Polen. Foto: Waldemar Deska/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Det blev en våd affære i Polen. Foto: Waldemar Deska/EPA/Ritzau Scanpix

"Ja, det tror jeg, at vi alle sammen lidt var, for vi er jo vant til at gå hurtigt ind på det, men det var man måske i 30 sekunder til et minut, og så ryger man hurtigt ind i noget, hvor det handler om kampen. Der har man måske ikke mere tid til at tænke over det, end hvis man sidder ude og ser på."

"Så jeg lagde det fra mig lynhurtigt. Jeg spurgte dommeren, om han havde noteret sig det, eller om han bare ignorerede det, og der sagde han, at han holdte øje med det, og der var styr på det," forklarer Rasmus Falk, som stolede på dommerens vurdering.

Efterfølgende kunne han godt se, at Irfan Peljto tog fejl og ikke havde styr på vejrsituationen. Heldigvis skete der ikke noget, og Rasmus Falk kunne grine ad, at han tog dommerens ord for gode varer.

"Mærkeligt nok tror jeg, at jeg købte den. Så er det sikkert, så spiller vi bare. Nej, det er selvfølgelig ikke optimalt," lyder det fra FCK-stjernen, som slutter:

"Jeg troede, at vi ville blive sendt i omklædningsrummet, men det gjorde vi ikke."

FC København vandt det første af to opgør med 1-0.