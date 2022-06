Lyt til artiklen

Han var på toppen og fuldkommen usårlig.

Eller det troede han i hvert fald, at han var. Men nu falder hele korthuset for alvor fra hinanden.

Utroskab, korruption, skattesnyd og spirituskørsel. Det er blot nogle af de ting, som den spanske stjerne Gerard Piqué gennem tiden har været anklaget for.

Mens spanieren som oftest har haft styr på sagerne inden for kridtstregerne, har han i den grad haft hovedet under armen uden for banen. De mange torskedumme beslutninger komme nu for alvor tilbage for at bide ham i røven.

Shakira og Gerard Piqué. Foto: Albert Gea Vis mere Shakira og Gerard Piqué. Foto: Albert Gea

Forsvarsspilleren har længe været et fasttømret element i FC Barcelona og hos partneren Shakira. Men nu er han uønsket begge steder.

I denne uge kunne det spanske medie SPORT fortælle, at Barcelonas træner, Xavi, har meddelt Piqué, at han ikke har en fremtid i klubben. Den opsigtsvækkende nyhed kommer kort efter, sangerinden Shakira ligeledes meddelte ham, at de ingen fremtid har sammen. Angiveligt fordi Piqué var hende utro.

Det store turnaround fra at være et af verdens mest magtfulde par, som Forbes tidligere har vurderet, til ikke længere at være sammen, sætter en stopper for et kærlighedskapitel, der har været spækket med kontroverser for begges vedkommende.

Fælles for det daværende powerpar, der fandt sammen op til VM i Sydafrika i 2010, er at de begge er midt i en stor nedsmeltning med uheldige økonomiske sager hængende over hovedet.

Skattemyndighederne i Spanien mener at kunne bevise, at verdensstjernen Shakira har snydt for 14,5 millioner euro i skat, svarende til 105 millioner kroner. Derfor venter en retssag for sangerinden, skriver Reuters.

Piqué har ligeledes døjet med at betale skat til de spanske myndigheder, hvorfor han i 2019 fik en bøde på, hvad der svarer til 16 millioner kroner.

Men det er langtfra de eneste skandaler, Barcelona-spilleren har været indblandet i.

Tidligere i karrieren - da Piqué spillede for Manchester United - blev han stoppet med alkohol i blodet, efter at have kørt over for rødt lys. Dengang afslørede fodboldspilleren et knap så charmerende trick, som måske reddede hans røv.

Piqué stoppede i 2018 på det spanske landshold. I 2019 spillede han en venskabskamp for regionen Catalonien, som han ønsker skal være selvstændig. Foto: Alberto Saiz Vis mere Piqué stoppede i 2018 på det spanske landshold. I 2019 spillede han en venskabskamp for regionen Catalonien, som han ønsker skal være selvstændig. Foto: Alberto Saiz

»Jeg havde nogle mønter i min lomme. Nogle år tidligere havde jeg hørt, at man ikke kunne blive testet positiv for alkohol, hvis man suttede på mønter. Så jeg begyndte at sutte på dem,« sagde han dengang.

I hvert fald endte den næste test med at være negativ, og Piqué kunne derfor gå derfra uden at havne i fedtefadet.

Der er forsvarsgeneralen dog kommet senere hen.

En lækket lydfil fra mediet El Confidential afslører, at Piqué har sikret sig masser af millioner på skummel vis - via forbindelser til Saudi-Arabien. Mediet kalder det selv for »korruption«.

På lydklippet høres en desperat Piqué. Han brænder for, at Luis Rubiales, der er formand for det spanske fodboldforbund, skriver under på en aftale med det saudiarabiske selskab Sela, som vil sende den spanske Supercopa de España til oliestaten.

Samtidig vil aftalen sende adskillige millioner til Piqués egen virksomhed 'Kosmos'. Pique argumenterer til trods for, at præsidenten allerede havde en anden aftale klar, som han vurderede var sportsligt bedre for spansk fodbold. Men den aftale ville ikke have sendt en eneste øre i Piqués retning.

Aftalen endte med at komme på plads og ifølge mediet har Piqué tjent omtrent 24 millioner euro på sagen. Altså knap 180 millioner kroner.

Piqué nægter, at der skulle være sket noget som helst ulovligt. Men nettet er i dén grad strammet helt til omkring superstjernen, der på ganske kort tid kan miste sin partner gennem 12 år, sit job i FC Barcelona og sit gode navn og rygte.