Verdens dyreste fodboldspiller. Men også verdens dyreste flop?

Neymar Jr. har haft en blandet første sæson i Paris Saint-Germain, som han skiftede til fra FC Barcelona under stor ståhej i sommer for rekordsummen 1,6 milliarder kroner.

Nu lufter PSG-træner Unai Emery nogle af sine tanker om, hvordan han synes, den brasilianske superstjernes første sæson i den franske hovedstad har været – og de er ikke lutter positive.

»At Neymar efter træning skal deltage i fire fiorskellige pr-begivenhedeer er ikke optimalt, men man skal forstå, at han er en massiv global stjerne. Han er stadig nødt til at falde til i Paris og med sine holdkammerater, ikke kun brasilianerne,« siger Emery ifølge Marca til SFR Sport.

I efteråret var Neymar Jr. flyvende i den franske liga med masser af mål, men i Champions League har han og stjerneholdet svigtet. Men der har også været kontroverser med holdkammerater. Og i februar blev nedturen total, da han brækkede foden og dermed missede resten af sæsonen.

Neymar Jr. har siden sin operation i foden opholdt sig i Brasilien, og det har floreret med historier om, at han allerede til sommer forlader PSG, da han har fortrudt sit skifte, da han har haft svært ved at integrere sig i Paris og i klubben.

De rygter slår Emery, som forlader PSG efter sæsonen, ikke ligefrem ned.

»Han tager hjem til sit hus og lukker sig inde. Han er der ikke hver dag, men han har ikke tilpasset sig 100 procent til Paris, til den franske liga, til de forskellige udfordringer og til den anderledes fodbold,« siger Emery, som fortsætter med endnu en svirper til verdens dyreste fodboldspiller nogensinde:



»Det er alt sammen en del af en proces. Her i PSG har vi arbejdet på at integrere ham, og vi vil gerne have, at han føler sig hjemme. Han skal være tålmodig. Vi har gjort halvdelen af arbejdet, men den sidste halvdel mangler.«

Neymar Jr. nåede at score 28 mål i 30 kampe, inden han blev skadet i slutningen af februar, kort inden PSG røg ud af Champions Leagues 1/8-finaler til Real Madrid.