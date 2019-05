AGF fik med 1-0 over AaB en fordel inden returopgøret, men AaB's cheftræner mener stadig, AaB kan gå videre.

AaB tabte søndag 0-1 til AGF i den første af to opgør i Europa playoff, og AaB's cheftræner, Jacob Friis, er utilfreds med sit holds præstation.

Han mener dog, at holdet stadig kan nå at gå videre, selv om AGF har det bedste udgangspunkt. Men AaB skal levere markant bedre end i søndagens nederlag.

- Det var en ufatteligt dårlig præstation, og vi underpræsterede voldsomt, når vi var på bolden, siger han.

- Det er en ringe trøst, men kampen lever, for vi tabte kun 0-1, så der er stadig 90 minutter at gøre godt med, siger cheftræner Jacob Friis.

- Men hvis vi skal gøre os nogen forhåbninger om at komme videre til næste runde, skal vores præstation have et nøk opad, siger Jacob Friis.

Han mener, at spillerne skal positionere sig bedre på banen, når de har bolden, så de lettere kan spille sig uden om AGF's pres.

- Vi skal helt konkret have justeret vores positioner, når vi har bolden, så vi kan finde det rigtige rum imellem kæderne, siger han.

AGF-træner David Nielsen er tilfreds med det udgangspunkt, sejren giver holdet inden returopgøret, men han understreger også, at intet er afgjort.

- Første halvleg er overstået, og vi fik et rigtig godt resultat på udebane, som giver os et godt udgangspunkt, men det er overhovedet ikke afgjort, siger han.

Han mener, at holdet skal tage nogle af de dyder med til returopgøret, som det havde succes med i den første kamp, hvis AGF skal gå videre.

- Vi skal være lige så skarpe som i dag, hvor vi var utroligt skarpe i presset og boldomgangen, og vi skal have viljen og evnen til at reparere hinandens fejl.

/ritzau/