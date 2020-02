Celtic burde have lukket kampen mod FCK noget før, siger manager Neil Lennon, som rejser hjem med 1-1.

Celtic burde have haft et bedre udgangspunkt end 1-1 efter den første 16.-delsfinale i Europa League mod FC København. Det mener skotternes manager, Neil Lennon, efter at have set sit hold brænde en stribe store chancer.

- Vi havde god kontrol i første halvleg, og vi kunne have ført med to eller tre mål ved pausen. Men de udlignede, og det gav FCK en helt anden selvtillid i anden halvleg.

- Jeg er ærgerlig over, at vi ikke kommer hjem med flere scorede mål, men vi fik et udebanemål, og det er vigtigt. På forhånd tror jeg, at de fleste ville have taget 1-1 med fra en svær udekamp, siger Neil Lennon på et pressemøde.

Fra sidelinjen kunne han se Celtic vælte sig i gode tilbud, og holdet kunne have scoret to gange, inden der var spillet fem minutter. Kort efter scorede Odsonne Édouard til 1-0.

- Ja, det er rigtig nok, at vi kunne have lukket den det første kvarter. Jeg vil ikke sige, at jeg er sikker på, at vi går videre, men jeg har en tro på, at det sker, siger Neil Lennon.

FCK'erne kom først bedre med i anden halvleg, hvor Dame N'Doye udlignede, og københavnerne kunne have vundet, hvis Jens Stage havde scoret på det straffespark, som han blev sat til at sparke i det 79. minut.

Udligningen irriterer Neil Lennon, selv om målet kom i en god FCK-periode.

- Jeg er skuffet over FCKs mål, vi tabte bolden på et vigtigt område. Det var for sløset.

- Det var en god fodboldkamp, men jeg er skuffet over, at vi ikke er foran før returkampen, opsummerer Neil Lennon.

