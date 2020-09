OB havde chancer til at vinde, men FC Nordsjælland tog fra Odense med 1-1 efter en halvsløj indsats.

OB havde overtaget, men formåede ikke at score på sine chancer, da et relativt ufarligt FC Nordsjælland-hold tog fra Odense med et point efter 1-1 i 3F Superligaens anden runde.

De fynske værter vil være skuffede over ikke at have fået fuld gevinst, da man både spillemæssigt og chanceskabende var et niveau over gæsterne.

Nordsjællænderne testede igennem kampen sjældent OB-defensiven, da det normalt hurtige spil udeblev for FCN.

OB kom ganske uventet bagud i anden halvleg, og derfor måtte man altså kæmpe sig tilbage, inden man kunne jagte føringsmålet, der trods utallige chancer aldrig kom på grund af manglende skarphed.

Fra kampens start prøvede begge hold at få overtaget, men der var mange boldtab på begge sider, som gjorde, at der sjældent blev tid til etablerede angreb. Der manglede også skarphed i de afgørende og farlige afleveringer.

Derfor var det også sjældent, at de to målmænd måtte i aktion, men én gang i første halvleg måtte FCN's Peter Vindahl Jensen hive en stærk redning frem på en stor OB-mulighed.

Angriberen Emmanuel Sabbi kom alene igennem, men han formåede ikke at passere den fremadstormende målmand.

Efter en annulleret offside-scoring til hvert hold gik de til pause uden mål.

Det kom der til gengæld tidligt i anden halvleg, da FCN endelig fik sat et hurtigt angreb sammen. Midtbanespiller Mikkel Rygaard sendte kanten Isaac Atanga afsted, og på smuk vis lobbede han bolden over OB-målmanden Oliver Christensen til 1-0.

Under to minutter senere fik OB dog udlignet til 1-1, da Sabbi fandt vej til netmaskerne efter et hjørnespark.

Siden fulgte et enormt OB-pres, der for alvor trykkede FCN ned mod eget mål.

OB kom frem til rigeligt med muligheder, og særligt angriber Issam Jebali var kilde til uro hos gæsterne.

Blandt flere gode muligheder sendte han blandt andet et frispark på sammenføjningen af FCN-målet, men uheldet sendte bolden ud i spil igen, og derfor endte kampen altså 1-1 trods et stort OB-overtag.

/ritzau/