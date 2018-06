Den danske landsholdsangriber Nicolai Jørgensen ryster overhovedet ikke på hånden, selvom han ikke formåede at få hul på målbylden i Danmarks to testkampe forud for VM i Rusland.

»Jeg synes, min rolle på landsholdet er god, og jeg synes, at specielt min første halvleg mod Mexico var god. Så det er egentlig bare det samme, jeg skal ind og gøre, og så score et mål,« siger 27-årige Nicolai Jørgensen, da et hav af journalister mødte landsholdet mandag i Københavns Lufthavn inden afrejsen til Anapa i Rusland.

Den danske Feyenoord-angriber har ikke scoret på det danske landshold siden den 1. september mod Polen i VM-kvalifikationen, men han har alligevel været Åge Hareides klare førstevalg som spidsangriber.

Fakta Danmarks program Mandag: Afrejse til basen i Anapa. Træning om aftenen. Tirsdag: Træning og behandling i Anapa. Onsdag: Fokus på afslutninger og dødbolde. Torsdag: Skyggespil til træning som forberedelse på Peru. Afrejse til Saransk klokken 16.20. Ankomst 18.35 lokal tid. Fredag: Skyggespil til træning som forberedelse på Peru. Lørdag: Kamp mod Peru klokken 18 dansk tid på Mordovia Arena i Saransk.

Senest blev det til 72 minutter uden mål mod Sverige, inden han blev skiftet ud i pausen i den sidste testkamp mod Mexico. Begge gange blev han erstattet af unge Kasper Dolberg, der specielt mod Mexico beviste, at Åge Hareide ikke bare kan glemme ham i angriberkabalen.

Er du bekymret for, om pladsen som topangriber er i fare?

»Hvorfor skulle jeg være det?«

Du bliver skiftet ud i begge kampe. Dolberg går ind og efterlader et indtryk, og der bliver scoret mål, når han er på banen.

»Hvem snakker om det? Det gør I journalister, og det kan jeg ikke tage mig af. Jeg føler mig klar og godt forberedt, og så er den egentlig ikke længere,« sagde en kortfattet Nicolai Jørgensen, umiddelbart inden han sammen med resten af det danske landshold skulle med flyet til Rusland.

Nicolai Jørgensen er en de danske angribere, der fortsat mangler at få hul på målbylden. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2018) Foto: Lars Møller Vis mere Nicolai Jørgensen er en de danske angribere, der fortsat mangler at få hul på målbylden. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2018) Foto: Lars Møller

Danmarks landstræner, Åge Hareide, er naturligvis manden med dirigentstokken, og det er op til ham, om Nicolai Jørgensen fortsat skal være Danmarks startende angriber. I Københavns Lufthavn mandag ville han ikke komme ind på, hvor tæt han er på en startopstilling, men han roser til gengæld Kasper Dolberg, der har vist god form på det sidste.

»Vi så jo en Dolberg, som kom ind og var meget frisk og gjorde det rigtig godt til træning og har vist rigtig gode ting i lejren. Han er jo en spændende dreng - også til fremtiden - og med at have en ekstra angriber med, så kan vi have forskellige typer og kan ændre kampen ved at bringe sådan nogle som ham i spil. Det er fint at have flere at vælge imellem,« siger Åge Hareide.

Landstræner Åge Hareide var i strålende humør, da han mødte den danske presse i Københavns Lufthavn. Foto: Philip Davali Vis mere Landstræner Åge Hareide var i strålende humør, da han mødte den danske presse i Københavns Lufthavn. Foto: Philip Davali

Alt tyder dog på, at det alligevel vil være Nicolai Jørgensen, der står på holdkortet, når Danmark i deres første gruppekamp står over for Peru. Og netop opgøret mod Peru kan ifølge landstræneren ende med at sætte hele tonen for, hvordan det danske landsholds VM kommer til at se ud.

»Jeg så selvfølgelig Peru i weekenden mod Sverige, og jeg har også set dem meget tidligere. Hvis vi formår at få tre point mod Peru, bliver det meget afgørende for vejen videre. Ender vi med at tabe og få nul point, så får vi det hårdt,« fortæller Åge Hareide.

Danmarks åbningskamp mod Peru spilles lørdag den 16. juni klokken 18 dansk tid. Herefter venter Australien den 21., inden de danske drenge møder gruppens klare favorit, Frankrig, den 26. juni.