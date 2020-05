Pengene i fodbold er enorme. Det samme er lånene til spillerindkøb ofte. Det kan være en usikker vej at gå.

Selv de største fodboldklubber har sjældent en milliard kroner stående på kontoen, når sommerens nye stjerneindkøb skal hales hjem. Men det er i det prisleje, de store kanoner handles i disse år.

Bankerne vil sjældent tage en spillertrups værdi som sikkerhed ved et lån, hvilket giver ringe lånemuligheder for klubberne. Det har skabt et marked for udlånsvirksomheden 23 Capital.

Det London-baserede firma blev grundlagt af englænderne Jason Traub og Stephen Duval i 2014, og med stor fart er det blevet en vægtig aktør i fodboldverdenen.

Traub og Duval så et hul i et milliardmarked og har nu mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i London, New York, Los Angeles og Barcelona.

2019-fodboldsommerens blockbusterhandler blev ifølge flere medier finansieret med lån fra 23 Capital.

Antoine Griezmann fra Atlético Madrid til FC Barcelona og João Félix fra Benfica til Atlético Madrid var begge handler i underkanten af en milliard kroner.

Men selv om det er gået godt for virksomheden, og låntagerne gør brug af den fleksible långiver, så er det et samarbejde med store risici. Det vurderer sportsretsadvokat Jens Bertel Rasmussen.

- Det er min opfattelse, at udlån til klubber, hvor sikkerheden implicit ligger i spillerne, ikke er holdbar. 23 Capital sidestiller spillere med immaterielle aktiver på linje med goodwill med videre, siger han.

I forhold til dansk ret er det lovligt, forklarer Jens Bertel Rasmussen. Men långiver kan ikke realisere sit krav, hvis værdien forsvinder.

- Med andre ord kan långiver ikke fuldbyrde sit krav ved at tvangssælge klubbens goodwill (spillere, red.), hvis låntageren ikke betaler renter eller afdrag, siger sportsretsadvokaten.

Fodboldverdenen er som andre dele af samfundet hårdt ramt af coronakrisen. Træningsbaner og stadioner er lagt øde hen.

Det koster klubberne milliarder af kroner, fordi der ikke kommer de sædvanlige indtægter fra billetsalg, merchandise, præmiepenge og måske endda sponsorater.

Netop det er med til at understøtte, at sådanne lån kan være risikable, mener sportsøkonom Jesper Jørgensen fra Deloitte.

- Hvis den eneste sikkerhed, man har, er nogle aktiver, som er volatile (kan have store udsving inden for korte tidsrum, red.) i prisen, så er der helt sikkert en risiko ved sådan en forretning, siger han.

Til gengæld mener han ikke, at det er klubberne, som løber risikoen, selv om værdien af stjerneindkøbet skulle falde til det halve.

- Som långiver har du jo den risiko, at værdien ikke er der. Men de tager sig givetvis betalt for det, når man ser på, hvad de skal have i rente, siger Jesper Jørgensen.

Sidste sommer blev der handlet spillere for godt 44 milliarder kroner samlet i Europas fem største ligaer - England, Spanien, Italien, Frankrig og Tyskland, hvor 23 Capital gør sine forretninger.

Markedet for firmaet er enormt. Coronakrisen giver måske et fingerpeg om, hvorvidt klubberne eller 23 Capital har båret den største risiko ved samarbejdet.

