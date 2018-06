Går hovedparten af din dag også med at spekulere over, hvorvidt Christian Eriksen når at blive far inden den første VM-kamp mod Peru? Så skal du læse med her.



Christian Eriksens kæreste, Sabrina Kvist, er gravid med parrets første barn. Hun havde termin sidst i maj, men her en håndfuld dage inde i juni hygger den lille dreng eller pige sig stadig i mors mave.



Og danske roligans - og sportsjournalister - begynder så småt at skæve nervøst mod kalenderen. Eriksen har sagt, at han - helt forståeligt - vil være med til fødslen, og skrækscenariet er, at det kolliderer med landsholdets første VM-kamp mod Peru om 12 dage.

B.T. har derfor taget kontakt til jordemoder Anne-Mette Schroll, der er forsknings -og udviklingskonsulent i Jordemoderforeningen, for at blive klogere på fødslen.



Er der noget, man gøre for at fremskynde en fødsel?

»Oftest er det noget, der bare sker som følge af en kaskade, vi ikke har så meget indblik i endnu. Der er rigtig mange mere eller mindre gode myter. Amerikansk olie, som ellers ifølge gammel overtro virker, skal man holde sig helt fra. Det giver bare ondt i maven og ikke så meget andet,« siger Anne-Mette Schroll og fortsætter:

»Der er også nogle, der siger, at sex i slutningen af graviditeten har en effekt. Fordi mandens sæd indeholder en meget lille koncentration af det stof, man i en meget større koncentration bruger til at sætte en fødsel i gang. Men det er der heller ikke rigtig noget hold i. Det eneste, der måske virker, er, at man løsner hinder, hvis det kan lade sig gøre. Men ellers handler det bare om at finde tålmodigheden frem, slukke mobiltelefonen og lade være med at læse aviser. Fred og ro.«

Mum & Dad to be #proud #2018 Et opslag delt af Christian Eriksen (@chriseriksen8) den 17. Dec, 2017 kl. 7.26 PST

Nationens øjne hviler jo på Sabrina Kvist for tiden. Kan graviditeten blive forlænget af den enorme opmærksomhed, der er på den kommende mor?

»Det er et stort pres at lægge på hende. Det ved man faktisk ikke forfærdeligt meget om. Og så alligevel. For det handler egentlig om denne tryghed/angst/flugt-kaskade, man har i sig. Vi er dybest set skabt til, at vi skal være i stand til at flygte fra et rovdyr - også midt under en fødsel. Og får man udløst et højt adrenalinniveau i tilfælde af et rovdyr-angreb, sætter det faktisk fødslen i stå, så man ikke skal slås med veer, mens man flygter.«

Og rovdyret her er utålmodige sportsjournalister?



»Ja, faktisk...haha. Så man kan et eller andet sted godt forestille sig, at der kan være en hindring for, at Christians kone føder. Men om der er en videnskabelig sammenhæng, ved man faktisk ikke - så det er svært at sige præcist. Og jeg vil understrege, at hendes nuværende situation er fuldstændig normalt.«

Hvor lang tid kan man som gravid gå over tid?»Hvis man ikke gør noget som helst, kan der godt gå flere uger, fra man passerede termingsdatoen. I gamle dage så man indimellem, at kvinderne gik tre uger over. Men det var meget sjældent forekommende. Men i dag tilbyder vi igangsættelse til alle gravide, når de når 41 fulde uger plus fem dage. Hensigten hermed er, at kvinderne har født, før de når fulde 42 uger.«Og hvad vil det sige i dage?

»Så vil sige, at de typisk sættes i gang 12 dage efter terminsdatoen.«



Er der bare en lille risiko for, at barnet ikke er kommet ud før den 16. juni?

»Nej, det er der ikke! Barnet skal være kommet ud på det tidspunkt. Spørgsmålet er mere, om Christian overhovedet er klar til at spille den VM-kamp. For specielt med det første barn er det en virkelig voldsom forandring, man kommer ud for - der skal tid og ro til den nye familie.«