Thailands træner erkender, at holdet skal forbedre sig på alle punkter efter rekordstort VM-nederlag.

USA indledte tirsdag sit titelforsvar ved VM i fodbold for kvinder med en sejr på hele 13-0 over Thailand, og det er et godt rygstød til de kommende kampe, fastslår holdets træner, Jill Ellis.

- Det er vigtigt at få en perfekt start. Det giver et stort skud selvtillid. Men det er kun den første kamp. Det bliver en utrolig hård turnering, siger Ellis ifølge nyhedsbureauerne AP og Reuters.

Sejren er den største nogensinde i en VM-turnering, og især den amerikanske angriber Alex Morgan kørte med fem mål rundt med Thailands forsvar.

- Vi ønskede virkelig at vise os selv frem, og det mener jeg, at vi gjorde. Bolden hoppede bare i min retning i dag, siger hun.

Ydmygelsen af Thailand falder dog ikke i god jord hos alle. Den tidligere amerikanske herrelandsholdsspiller Taylor Tweelman mener, at spillerne burde have dæmpet jublen, efterhånden som målene haglede ind.

- At juble som ved mål nummer ni efterlader en dårlig smag i min mund. Nysgerrig efter at se, om nogle undskylder efter kampen, skriver han i et tweet ifølge Reuters.

Alexi Lalas, ligeledes tidligere herrelandsholdsspiller for USA, forsvarer derimod de amerikanske spillere.

- Det er ikke deres skyld, at de spiller mod et dårligt hold. USA's hold er ikke her for at få venner, men for at vinde verdensmesterskabet.

Sejren er næsten dobbelt så stor som USA's tidligere rekord i VM-sammenhæng på 7-0 mod Taiwan i 1991.

Thailand, der er nummer 34 på verdensranglisten, har ført tabt stort til USA. Sidst de to hold mødtes endte det således med et nederlag på 0-9.

- Vi gjorde ikke nok. De var fremragende hele vejen rundt. Vi har ingen undskyldninger og accepterer, at de er bedre, siger Thailands træner, Nuengrutai Srathongvian.

- Vi er nødt til forbedre os på alle punkter, siger han.

Thailand spiller sin næste kamp på søndag mod Sverige, mens USA samme dag møder Chile.

