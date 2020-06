USA's Fodboldforbund mener, at forbuddet mod at knæle fra 2017 er forkert og reflekterer en fejl.

USA's Fodboldforbund afskaffer et forbud mod at knæle under nationalmelodien.

Det oplyser forbundet i en pressemeddelelse onsdag aften lokal tid.

Forbundet skriver, at forbuddet fra 2017 er forkert og afspejler en fejl fra forbundets side i forhold til at adressere sorte personers bekymringer.

Reglen krævede, at alle spillere skulle stå op respektfuldt, når nationalmelodien blev spillet ved fodboldkampe.

Den blev indført, efter at den amerikanske landsholdsstjerne Megan Rapinoe knælede under nationalmelodien til en fodboldkamp i 2016.

Rapinoe gjorde det i solidaritet med Colin Kaepernick, der som quarterback for NFL-holdet San Francisco 49ers indledte en protest mod racisme ved at knæle under nationalmelodien inden kampene.

/ritzau/AFP