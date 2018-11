Den jamaicanske stjerne kunne ikke blive enig med australsk klub, men han har ikke opgivet fodbolddrømmen.

Det blev ikke til en kontrakt for Usain Bolt i den australske klub Central Coast Mariners. Men den tidligere atletikstjerne har ikke opgivet drømmen om at få en professionel kontrakt.

Efter en to måneder lang prøveperiode afviste Bolt angiveligt Mariners' tilbud om at spille for cirka 150.000 dollar, hvilket svarer til godt 980.000 kroner.

Han menes at søge en kontrakt i omegnen af tre millioner dollar - knap 20 millioner kroner.

»Jeg regner med, at min agent stadig bliver kontaktet med nye muligheder, og så må vi se, i hvilken retning det går,« siger Bolt.

»Jeg havde en fantastisk oplevelse hos dem (Mariners, red.). Folkene var vidunderlige. Vi kunne bare ikke få enderne til at mødes om en kontrakt.«

»Forhåbentlig får jeg chancen på et andet hold,« lyder det fra den ottedobbelte OL-guldvinder.

Bolt er også blevet tilbudt en toårig kontrakt hos det maltesiske mesterhold Valetta FC, men har takket nej.

Den nu 32-årige Bolt trak sig tilbage som sprinter efter VM i atletik i 2017. Han sluttede på tredjepladsen i sit sidste 100-meterløb.

/ritzau/AP