National Women's Soccer League får fremover en konkurrent med øverste ligastatus i USA.

Der skal i fremtiden findes to mesterhold på øverste niveau i amerikansk kvindefodbold.

Det står klart, efter at Det Amerikanske Fodboldforbund (U.S. Soccer) fredag har tildelt den nystartede kvindeliga, USL Super League, en såkaldt Division One-status.

Den første sæson i USL Super League begynder til august, inden mesteren findes til juni næste år.

I første omgang får turneringen deltagelse af otte hold - blandt andre Brooklyn, Indianapolis og Dallas. Planen er at øge antallet af hold til det dobbelte inden for de kommende år.

Den nye liga kommer til at fungere uafhængigt af den eksisterende topliga, National Women's Soccer League, der har eksisteret siden 2013.

Sæsonen i National Women's Soccer League, der også har Division One-status, løber fra forår til efterår, og mesteren findes typisk i november.

I modsætning til eksempelvis europæisk fodbold, der er baseret på op- og nedrykninger, så er det i USA fodboldforbundet, der ud fra en række kriterier rangerer ligaerne.

Præsident i U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone, ser frem til at få endnu en fodboldliga på øverste niveau i USA.

- USL Super League arbejder på at få kvindefodbolden til at vokse, og det vil øge mulighederne for, at kvinder kan konkurrere på øverste professionelle niveau.

- Som med alle vore andre professionelle ligaer, så ser vi frem til at samarbejde med USL Super League, og vi ønsker dem den bedste start for den sæson, der begynder i august, siger Cindy Parlow Cone.

/ritzau/AFP