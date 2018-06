Ikke siden 1970 var det lykkedes Uruguay at vinde en premierekamp ved VM. Den stime blev brudt mod Egypten.

Jekaterinburg. Da stopperen José Gimenez i kampens sidste minutter steg til vejrs og scorede til 1-0 for Uruguay mod Egypten, sørgede han ikke kun for tre vigtige VM-point.

Han var også mand for at bryde en nedslående statistik, der afslørede, at Uruguay ikke havde vundet en åbningskamp ved VM i 48 år.

- Vi har brudt en forbandelse i vores fodboldhistorie, siger Uruguays landstræner, Oscar Tabarez, ifølge nyhedsbureauet AP.

I de 48 år, der gik mellem 2-0-sejren over Israel i 1970 og fredagens triumf mod Egypten, spillede Uruguay seks åbningskampe, hvoraf tre endte uafgjort, og resten blev tabt.

Denne gang lykkedes det altså, selv om sydamerikanerne måtte vente meget længe på den forløsende scoring.

Både Luis Suárez og Edinson Cavani var ellers tæt på ved flere lejligheder, men måtte altså have hjælp af en kollega fra forsvaret til at få hul på scoringen.

- Nogle gange går bolden i nettet, andre gange gør den ikke. Jeg er meget stolt af holdet og spillernes attitude i hele kampen, lyder det fra Tabarez.

Hans trænerkollega hos Egypten, argentineren Héctor Cúper, valgte at stille op uden stjerneangriberen Mohamed Salah, der stadig er ved at komme sig over en skulderskade.

Cúper havde ellers meldt Salah klar på torsdagens pressemøde, men ville alligevel ikke tage nogen chancer med Liverpool-spilleren.

- Han spillede ikke, fordi vi ønskede at undgå risici og fare, men jeg tror, han vil være i orden til næste kamp, siger Cúper.

- I går (torsdag, red.) var vi ret sikre på, at han kunne spille. Efter træningen blev han undersøgt grundigt, og der var tvivl om, hvad der ville ske, hvis han faldt eller blev ramt af en anden spiller, forklarer den rutinerede træner.

Egypten møder Rusland på tirsdag i anden spillerunde. Dagen efter står Uruguay over for Saudi-Arabien.

/ritzau/