Kaosset fra Champions League-finalen sidste år spøger i den franske hovedstad Paris, der lørdag aften er vært for finalen i den franske pokalturnering.

Derfor er op mod 3000 politifolk og gendarmer sat ind omkring nationalarenaen Stade de France, hvor klubberne Nantes og Toulouse tørner sammen i finalebraget.

Det massive sikkerhedsopbud har dog ikke været nok til at holde urolighederne helt væk.

Ifølge franske RMC Sport er 21 personer blevet anholdt før kampen, som præsident Emmanuel Macron og hans kone, Brigitte, overværede.

Politiet er talstærkt til stede. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

De 21 personer er blevet anholdt for blandt andet vold, lommetyveri og besiddelse af røgbomber, skriver mediet. Myndighederne havde dog frygtet langt værre.

Ifølge RMC Sport har politiet gjort alt for at undgå, at tilskuerne tog farlige genstande med på stadion.

Emmanuel Macron hilste på alle spillerne før kampstart. Toulouse havde danskerne Mikkel Desler og Rasmus Nicolaisen med fra start, og de kunne løfte pokalen efter en sejr på 5-1.

Champions League-finalen på Stade de France i 2022 endte i kaos. For nylig blev det afgjort, at fansene fra den kamp får deres penge tilbage.