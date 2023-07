Jon Dahl Tomasson har været træner i Blackburn Rovers siden sommeren 2022, men efter et år kan det allerede være slut.

Danskeren overvejer nemlig at forlade den traditionsrige klub, da klubbens indiske ejere er blevet rådet til at reducere sine investeringer markant.

Det skriver Mirror.

Årsagen til reduceringen skyldes efter sigende, at den indiske regering har rådet til at skære ned på oversøiske investeringer, og derfor er Blackburns budget blevet reduceret med 20 procent forud for den nye sæson.

Det betyder, at det bliver sværere for Jon Dahl og co. at hente nye spillere til klubben.

Det problem har danskeren allerede oplevet i praksis, da han havde hentet to spillere til klubben, som var klar til at skrive under på en kontrakt.

Men kort efter trådte reduceringen af budgettet i kraft, og dermed var det ikke muligt at hente de nye spillere.

Tværtimod ser det ud til, at Blackburn mister sine to unge spillere Ashley Phillips og Adam Wharton.

Jon Dahl førte i sidste sæson Blackburn til en syvende plads i den bedste engelske række, Championship, og dermed var klubben millimeter fra at sikre sig playoffkampe om oprykning til Premier League.